Российские клубы не позвали Мостового на стажировку во время зимней паузы

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой выразил сожаление из-за отсутствия места для футбольных людей в российском футболе. По словам двукратного чемпиона СССР, ни одна команда не пригласила его на стажировку на время зимней паузы.

«Да, конечно, хотел бы. Но не приглашали на стажировку и на сборы. Но у нас, видите, к сожалению, не всегда футбольным людям находится место в нашем футболе», – сказал Мостовой.

Мостовой обучается на тренера в академии РФС в группе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».

В ноябре экс-футболист стажировался в «Динамо».

56-летний Мостовой был номинальным тренером медиаклуба Fight Nights.

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