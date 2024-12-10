Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Российские клубы не позвали Мостового на стажировку во время зимней паузы

    Российские клубы не позвали Мостового на стажировку во время зимней паузы

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой выразил сожаление из-за отсутствия места для футбольных людей в российском футболе. По словам двукратного чемпиона СССР, ни одна команда не пригласила его на стажировку на время зимней паузы.

    «Да, конечно, хотел бы. Но не приглашали на стажировку и на сборы. Но у нас, видите, к сожалению, не всегда футбольным людям находится место в нашем футболе», – сказал Мостовой.

    • Мостовой обучается на тренера в академии РФС в группе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».
    • В ноябре экс-футболист стажировался в «Динамо».
    • 56-летний Мостовой был номинальным тренером медиаклуба Fight Nights.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Мостовой ответил, отправит ли «Зенит» Соболева в аренду 2
    Мостовой – о будущем российского футбола: «Какой футбол, если будем играть с Брунеем?!» 4
    Мостовой оценил вероятность перехода Угальде из «Спартака» в «Зенит» 8
    Источник: РИА «Новости»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2024 15:31
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1733835209
    ...сучьи морды, не хотят Саню в Дубаи брать за счёт команды и РФС)...
    Ответить
    7:1
    1733836710
    в луховицы издуй в одноимённый клуб на стажировку, и валенки не забудь. ишь, мля, дубайск ему подавай. если так хочется халявы - иди в журавели или в геничи. получай аккредитацию, микрофон, командировку и суточные (но не более 1000 рублей). и чтоб отработал сполна, с утра до вечера, а не на пляже валялся.
    Ответить
    Цугундeр
    1733837591
    Медкомиссии ныне в клубах РПЛ суровые.. Открой рот ,покажи язык.. Розовый ,но с налётом. Негоден.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1733841167
    Есть ощущение,что Анна Сунцова это и есть Мостовой
    Ответить
    Интерес
    1733846398
    Боятся,что с ним сразу станут чемпионами.А ещё больше-окончательно испортить свои отношения со всеми ветвями футбольного сообщества,включая уборщиков офисов клубов.
    Ответить
    crf575757
    1733850667
    Да потому,что этот болтун со всеми успел испортить отношения. Себя всё царем называет, футбольная пустышка!
    Ответить
    Борис34684
    1733904006
    Кто ты такой Санька, что бы команды перед тобой прогибались, самому в голову не приходило попросится в какую либо команду. Или царю западло кланяться.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 