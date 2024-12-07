8 декабря на стадионе Жоффруа-Гишар в Сент-Этьене состоится матч 14-го тура Лиги 1, в котором «Сент-Этьен» примет «Марсель». Хозяева поля находятся в средней части таблицы и переживают нестабильный сезон, в то время как «Марсель» продолжает бороться за место в топ-3 и входит в число претендентов на высокие позиции.

Команда «Сент-Этьен» занимает 15-е место в таблице с 13 очками, и несмотря на недавнюю победу над «Монпелье» (1:0), в целом выступает не слишком стабильно. За последние 5 игр команда забила 5 голов, но также пропустила 10, что свидетельствует о проблемах в обороне. Лучший бомбардир команды, Зурико Давиташвили, с 5 голами на данный момент – единственный яркий игрок в атаке.

Последние матчи «Сент-Этьен»:

Ренн 5:0 Сент-Этьен

Сент-Этьен 1:0 Монпелье

Лион 1:0 Сент-Этьен

Сент-Этьен 2:0 Страсбур

Анжер 4:2 Сент-Этьен

«Марсель»

«Марсель» стартовал в чемпионате весьма уверенно и с 26 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. Команда демонстрирует хорошую атакующую игру, забив 8 голов в последних 5 матчах, но при этом оборона пропустила 9 мячей, что является слабым местом. Лучший бомбардир «Марселя», Мэйсон Гринвуд (9 голов), продолжает впечатлять своими выступлениями и ведет команду вперед. «Марсель» по-прежнему не стабилен на выезде, но, несмотря на это, выигрывает и зарабатывает важные очки.

Последние матчи «Марсель»:

Марсель 2:1 Монако

Ланс 1:3 Марсель

Марсель 1:3 Осер

Нант 1:2 Марсель

Марсель 0:3 ПСЖ

Личные встречи

История встреч команд в последних сезонах подтверждает доминирование «Марселя». В трех последних очных играх «Марсель» побеждал, и в большинстве случаев эти победы были достаточно уверенными. Важно отметить, что «Сент-Этьен» забивает в каждом из последних матчей с «Марселем», но у команды возникают серьезные проблемы с обороной.

Последние встречи:

03.04.2022: Сент-Этьен 2:4 Марсель

28.08.2021: Марсель 3:1 Сент-Этьен

28.07.2021 (товарищеский матч): Сент-Этьен 1:2 Марсель

09.05.2021: Сент-Этьен 1:0 Марсель

17.09.2020: Марсель 0:2 Сент-Этьен

Статистика

«Сент-Этьен»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

«Марсель»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Прогноз на матч «Сент-Этьен» – «Марсель»

Несмотря на то, что «Сент-Этьен» может создать проблемы для «Марселя» в атаке, команда из Марселя выглядит значительно сильнее. «Марсель» продолжает свою погоню за высокими позициями, и их атакующая линия с Гринвудом и другими важными игроками будет в состоянии преодолеть защиту «Сент-Этьен», которая допускает множество ошибок. Ожидается, что «Марсель» победит в этом матче, но «Сент-Этьен», вероятно, забьет хотя бы один гол, как это было в их последних встречах.

Рекомендации для ставок:

Победа «Марселя» – коэффициент 1.80

Оба клуба забьют – Да – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: Победа «Марселя» 3:1 за коэффициент 10.00.

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