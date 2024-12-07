Интерес «Сити» к Батракову, трансферный бан ЦСКА, «Ахмат» рассматривает Федотова, гол Кокорина и другие новости

Мостовой прокомментировал сравнения с Зиданом: «Во Франции я был сильнее него, у меня тоже было предложение от «Реала».

Стало известно, сколько «Зенит» предлагал «Бешикташу» за Зайнутдинова.

Стало известно, кто сообщил Федорищеву о практике дачи взяток судьям.

«Манчестер Сити» проявляет интерес к Батракову.

Роналдо назвал игрока, который станет очень большой звездой в футболе.

ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан до лета 2026 года.

Моуринью хлестко ответил Гвардиоле.

В ЦСКА приняли решение по Файзуллаеву.

Сергеев объяснил, почему у него нет автомобиля.

Гвардиола поддался на провокации и едва не напал на болельщика на улице.

Гол капитана Кокорина помог «Арису» победить «Эносис» (2:1).

ЦСКА – о долге «Вест Хэма» за Влашича: «Уже два года находятся какие-то аргументы и отговорки».

Личка нанес ущерб имуществу «Лукойл Арены».

Клуб РПЛ рассматривает Федотова на пост главного тренера.