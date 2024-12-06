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    Сергеев объяснил, почему у него нет автомобиля

    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев подтвердил, что у него нет соцсетей и личного автомобиля.

    – Тебя реально нет в соцсетях?

    – Реально. Я не веду никакие соцсети. Не мое.

    – Разве так бывает сегодня?

    – Бывает. У меня и машины нет.

    – Это как?

    – Ну вот так – спокойно могу передвигаться на такси или пешком.

    – А с чем это связано?

    – Нет желания водить, и все. Даже когда получил хорошие деньги, сказал, что сначала куплю квартиру.

    Многие футболисты, получая хорошую зарплату, покупают машину, но у меня такого нет. Приобрел квартиру в Питере.

    – В метро иногда спускаешься?

    – Да, в Питере и Москве ездил.

    – С твоей внешностью наверняка узнавали?

    – Есть такое. Когда куда-то выходишь, нечасто, но подходят люди, фотографируются. В Самаре постоянно узнают.

    – И всe же, почему из соцсетей удалился? Был хейт?

    – А какой хейт может быть? Люди, которым нечего делать, пишут всякое. Мне это неинтересно.

    • 29-летний Сергеев вернулся в «Крылья» в сентябре.
    • В этом сезоне форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 17 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.12.2024 19:19
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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1733503618
    ...это - позиция! Может и правильная! В его случае...
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    guron88
    1733506589
    Ну что, всё разумно поведал. Дал понять, что это вовсе не святая обязанность - иметь машину и быть в соцсетях...
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    шахта Заполярная
    1733523058
    Кому то нравятся бананы, а кому то кожура от них
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    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1733574798
    Тоже нет машины, хотя не бедный. Это дело наживное на самом деле. Я в городе порой удивляюсь , соседи пешком не ходят, почти каждый на машине. А девушкам парни без машин не нравятся это факт
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    Сергей-Дюгаев-yandex
    1733594597
    Все честно и скромно, есть возможность, но нет желания, это его позиция на сегодня, нормально.
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