Сергеев объяснил, почему у него нет автомобиля

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев подтвердил, что у него нет соцсетей и личного автомобиля.
– Тебя реально нет в соцсетях?
– Реально. Я не веду никакие соцсети. Не мое.
– Разве так бывает сегодня?
– Бывает. У меня и машины нет.
– Это как?
– Ну вот так – спокойно могу передвигаться на такси или пешком.
– А с чем это связано?
– Нет желания водить, и все. Даже когда получил хорошие деньги, сказал, что сначала куплю квартиру.
Многие футболисты, получая хорошую зарплату, покупают машину, но у меня такого нет. Приобрел квартиру в Питере.
– В метро иногда спускаешься?
– Да, в Питере и Москве ездил.
– С твоей внешностью наверняка узнавали?
– Есть такое. Когда куда-то выходишь, нечасто, но подходят люди, фотографируются. В Самаре постоянно узнают.
– И всe же, почему из соцсетей удалился? Был хейт?
– А какой хейт может быть? Люди, которым нечего делать, пишут всякое. Мне это неинтересно.
- 29-летний Сергеев вернулся в «Крылья» в сентябре.
- В этом сезоне форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 17 матчах.