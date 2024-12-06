Сергеев объяснил, почему у него нет автомобиля

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев подтвердил, что у него нет соцсетей и личного автомобиля.

– Тебя реально нет в соцсетях?

– Реально. Я не веду никакие соцсети. Не мое.

– Разве так бывает сегодня?

– Бывает. У меня и машины нет.

– Это как?

– Ну вот так – спокойно могу передвигаться на такси или пешком.

– А с чем это связано?

– Нет желания водить, и все. Даже когда получил хорошие деньги, сказал, что сначала куплю квартиру.

Многие футболисты, получая хорошую зарплату, покупают машину, но у меня такого нет. Приобрел квартиру в Питере.

– В метро иногда спускаешься?

– Да, в Питере и Москве ездил.

– С твоей внешностью наверняка узнавали?

– Есть такое. Когда куда-то выходишь, нечасто, но подходят люди, фотографируются. В Самаре постоянно узнают.

– И всe же, почему из соцсетей удалился? Был хейт?

– А какой хейт может быть? Люди, которым нечего делать, пишут всякое. Мне это неинтересно.