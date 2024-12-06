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    • Стало известно, кто сообщил Федорищеву о практике дачи взяток судьям

    Стало известно, кто сообщил Федорищеву о практике дачи взяток судьям

    Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву о существующей в российском футболе практике дачи взяток судьям. Об этом глава региона сообщил в своeм заявлении в полицию, информирует телеграм-канал «База».

    Согласно показаниям губернатора, ситуация начала развиваться после встречи Дмитрия Кондратова, который тогда рассматривался на пост генерального директора «Крыльев Советов», с действующим руководством клуба.

    Якобы на этой встрече Кондратов также увидел несоответствие в отчeтных документах. После чего довeл полученную информацию до Федорищева.

    При этом, по данным «Базы», встреча происходила 6 ноября. Таким образом, Федорищев к тому времени уже знал о долге [средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола»], так как ранее говорил, что получил информацию пару месяцев назад.

    В тот же день Федорищев позвал на встречу Каманцева. На ней также присутствовали ещe несколько человек, в том числе Кондратов, а также советник Федорищева Дмитрий Яковлев и директор благотворительного фонда «Служение людям» Тархан Джабраилов.

    По показаниям Федорищева, во время встречи Каманцев и рассказал о существующей в российском футболе коррупции и практике дачи взяток судьям. При этом, как якобы сказал Каманцев, РФС пытается бороться с этой практикой, но делать это очень тяжело. Один из участников встречи подтвердил, что трудно поймать кого-то за руку.

    По данным «Базы», в первоначальном проекте письма Федорищева в МВД и прокуратуру было написано: «Каманцев пояснил, что подобных практик [речь идeт о взятках судьям] в российском футболе нет», однако позже этот абзац был изменeн.

    «У РФС нулевая терпимость к коррупции. Мы сами регулярно проводим проверки и отстраняем арбитров от работы. Только в этом году мы прекратили сотрудничество с порядка 10 арбитрами и инспекторами в том числе из-за недоверия к ним.

    Когда губернатор поднял вопрос о якобы существующем долге футбольного клуба перед арбитрами, я попросил его передать существующую информацию в РФС для совместной борьбы. Мы оказываем полную поддержку губернатору и правоохранительным органам», – сказал Каманцев по поводу данной информации.

    • Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам в судейском корпусе.
    • Он подготовил обращение в прокуратуру с просьбой проверить решения своего предшественника на посту губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по госфинансированию футбола, а также сделки, связанные с агентами.

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    Источник: телеграм-канал Baza

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    06.12.2024 11:10
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    NewLife
    1733472983
    Каманцев - клоун.
    Ответить
    Интерес
    1733473508
    Так вот кто нашему хмырёнку настучал на хмыря!!!
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    Борис34684
    1733476320
    Председатель судейского комитета знал и молчал, пока в заднице не засвербило. А тут сразу зашивелились, не удивлюсь, что сдавать начнут друг друга.
    Ответить
    ilich55
    1733481367
    "У РФС нулевая терпимость к коррупции."? Если исходить из представления, сказанного на английском языке ( zero tolerance) сие выражение обозначает терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. При этом толерантность не равносильна безразличию. Так у англичан, но не у русских. Дурошлёпству нет предела. На русском языке "нулевая терпимость" означает пофигизм. Терпимость положительная поощряет коррупцию. Терпимость отрицательная ( быть НЕтерпимым к чему-то) борется с коррупцией. Ну, а нулевая терпимость (толерантность) написал выше. Очередной пример Дурошлёпства.
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    Каратель помойников
    1733481571
    При этом, как якобы сказал Каманцев, РФС пытается бороться с этой практикой, но делать это очень трудно,потому что сами берут и берут
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    Max-Min-vkontakte
    1733482553
    А может попросить А.Белоусова о совмещении должностей министра обороны и президента РФС?)
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    АЛЕКС 58
    1733496994
    Начинать нужно с Мюллера,Дюкова,Митрофана,Вротенберга....
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    Тинез Розоп
    1733497907
    Карась в Неве не утонет. (народная мудрость)...
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