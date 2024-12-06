Стало известно, кто сообщил Федорищеву о практике дачи взяток судьям

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву о существующей в российском футболе практике дачи взяток судьям. Об этом глава региона сообщил в своeм заявлении в полицию, информирует телеграм-канал «База».

Согласно показаниям губернатора, ситуация начала развиваться после встречи Дмитрия Кондратова, который тогда рассматривался на пост генерального директора «Крыльев Советов», с действующим руководством клуба.

Якобы на этой встрече Кондратов также увидел несоответствие в отчeтных документах. После чего довeл полученную информацию до Федорищева.

При этом, по данным «Базы», встреча происходила 6 ноября. Таким образом, Федорищев к тому времени уже знал о долге [средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола»], так как ранее говорил, что получил информацию пару месяцев назад.

В тот же день Федорищев позвал на встречу Каманцева. На ней также присутствовали ещe несколько человек, в том числе Кондратов, а также советник Федорищева Дмитрий Яковлев и директор благотворительного фонда «Служение людям» Тархан Джабраилов.

По показаниям Федорищева, во время встречи Каманцев и рассказал о существующей в российском футболе коррупции и практике дачи взяток судьям. При этом, как якобы сказал Каманцев, РФС пытается бороться с этой практикой, но делать это очень тяжело. Один из участников встречи подтвердил, что трудно поймать кого-то за руку.

По данным «Базы», в первоначальном проекте письма Федорищева в МВД и прокуратуру было написано: «Каманцев пояснил, что подобных практик [речь идeт о взятках судьям] в российском футболе нет», однако позже этот абзац был изменeн.

«У РФС нулевая терпимость к коррупции. Мы сами регулярно проводим проверки и отстраняем арбитров от работы. Только в этом году мы прекратили сотрудничество с порядка 10 арбитрами и инспекторами в том числе из-за недоверия к ним.

Когда губернатор поднял вопрос о якобы существующем долге футбольного клуба перед арбитрами, я попросил его передать существующую информацию в РФС для совместной борьбы. Мы оказываем полную поддержку губернатору и правоохранительным органам», – сказал Каманцев по поводу данной информации.