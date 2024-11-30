Лукин прокомментировал дубль в ворота «Рубина»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался после дубля в матче 17-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

– Недавно разговаривали, ты говорил, что хочешь забить. Какие эмоции?

– Смешанные, рад забить за клуб, в котором нахожусь с пяти лет. С другой стороны, не выиграли.

– Пройдемся по голам. Опередил Гуарирапу, не хотел, чтобы он забил?

– Главное, чтобы мяч оказался в воротах, неважно, кто забьет. Я очень хотел забить, бог наградил.

– После второго гола играли в «цу‑е‑фа» с Файзуллаевым…

– До матча договорились, что так отпразднуем, и даже там я выиграл.

– Что можно сказать про первый тайм?

– Мы играли лучше, у «Рубина» был один шанс, они его реализовали. В перерыве было громко в раздевалке, и мы забили.

– Главная цель защитников – Даку?

– У нас хорошая линия защиты, не было задачи персонально следить [за ним]. Сегодня у Даку один гол, у меня два.

– У ЦСКА защитники часто забивают. Есть ли спор, кто больше?

– Устали слушать, что забивают защитники. Мы разберемся, все будут забивать.

– У Виллиана Роши дисквалификация, есть шанс с ним побороться за место в основе?

– Не мне судить, я готов выкладываться на 100% и стремиться быть одним из лидеров.

– Кто успел поздравить?

– Брат одним из первых. Я смотрел сериал с его участием. Я горжусь братом, когда нужна поддержка, важны сообщения семьи.

Старший брат Матвея Алексей – российский актер.

Младший брат Лукина тоже занимается футболом, а сестра занимается модельным бизнесом.

Матвей вскоре должен продлить контракт с ЦСКА.

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