Лукин прокомментировал дубль в ворота «Рубина»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался после дубля в матче 17-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2).
– Недавно разговаривали, ты говорил, что хочешь забить. Какие эмоции?
– Смешанные, рад забить за клуб, в котором нахожусь с пяти лет. С другой стороны, не выиграли.
– Пройдемся по голам. Опередил Гуарирапу, не хотел, чтобы он забил?
– Главное, чтобы мяч оказался в воротах, неважно, кто забьет. Я очень хотел забить, бог наградил.
– После второго гола играли в «цу‑е‑фа» с Файзуллаевым…
– До матча договорились, что так отпразднуем, и даже там я выиграл.
– Что можно сказать про первый тайм?
– Мы играли лучше, у «Рубина» был один шанс, они его реализовали. В перерыве было громко в раздевалке, и мы забили.
– Главная цель защитников – Даку?
– У нас хорошая линия защиты, не было задачи персонально следить [за ним]. Сегодня у Даку один гол, у меня два.
– У ЦСКА защитники часто забивают. Есть ли спор, кто больше?
– Устали слушать, что забивают защитники. Мы разберемся, все будут забивать.
– У Виллиана Роши дисквалификация, есть шанс с ним побороться за место в основе?
– Не мне судить, я готов выкладываться на 100% и стремиться быть одним из лидеров.
– Кто успел поздравить?
– Брат одним из первых. Я смотрел сериал с его участием. Я горжусь братом, когда нужна поддержка, важны сообщения семьи.
- Старший брат Матвея Алексей – российский актер.
- Младший брат Лукина тоже занимается футболом, а сестра занимается модельным бизнесом.
- Матвей вскоре должен продлить контракт с ЦСКА.
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