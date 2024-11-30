Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лукин прокомментировал дубль в ворота «Рубина»

30 ноября 2024, 20:36

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался после дубля в матче 17-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

– Недавно разговаривали, ты говорил, что хочешь забить. Какие эмоции?

– Смешанные, рад забить за клуб, в котором нахожусь с пяти лет. С другой стороны, не выиграли.

– Пройдемся по голам. Опередил Гуарирапу, не хотел, чтобы он забил?

– Главное, чтобы мяч оказался в воротах, неважно, кто забьет. Я очень хотел забить, бог наградил.

– После второго гола играли в «цу‑е‑фа» с Файзуллаевым…

– До матча договорились, что так отпразднуем, и даже там я выиграл.

– Что можно сказать про первый тайм?

– Мы играли лучше, у «Рубина» был один шанс, они его реализовали. В перерыве было громко в раздевалке, и мы забили.

– Главная цель защитников – Даку?

– У нас хорошая линия защиты, не было задачи персонально следить [за ним]. Сегодня у Даку один гол, у меня два.

– У ЦСКА защитники часто забивают. Есть ли спор, кто больше?

– Устали слушать, что забивают защитники. Мы разберемся, все будут забивать.

– У Виллиана Роши дисквалификация, есть шанс с ним побороться за место в основе?

– Не мне судить, я готов выкладываться на 100% и стремиться быть одним из лидеров.

– Кто успел поздравить?

– Брат одним из первых. Я смотрел сериал с его участием. Я горжусь братом, когда нужна поддержка, важны сообщения семьи.

  • Старший брат Матвея Алексей – российский актер.
  • Младший брат Лукина тоже занимается футболом, а сестра занимается модельным бизнесом.
  • Матвей вскоре должен продлить контракт с ЦСКА.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

Еще по теме:
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА» 14
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026 2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА 18
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Лукин Матвей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
2
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
4
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
14
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
1
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
1
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
14
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
18
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+