Николич прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Рубином»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о матче 17-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

Казанцы вели 2:0.

Дубль у ЦСКА оформил защитник Матвей Лукин.

Он признан лучшим в матче.

– Довольны?

– Конечно, ведь с 0:2 развернули игру. Проявили характер, желание, борьбу, а потом забили. Не хватило пары минут, забили бы еще. Все видели, сколько моментов мы упустили в первом тайме. Уже долго такое происходит. Это не психология, а просто футбол. Один, два или три момента не забиваешь – команда начинает терять концентрацию, уверенность. Надо работать над завершением. Я более‑менее доволен происходящим на поле.

Первый гол «Рубина» – контратака и ошибка линии обороны. У нас не самая опытная команда. Вы знаете возраст наших игроков. Знаете, что некоторые играют первый сезон, например, Матвей Лукин и Матвей Кисляк. Видимо, не хватает еще опыта, чтобы держать концентрацию, не терять терпения и принимать правильные решения.

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