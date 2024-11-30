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Николич прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Рубином»

30 ноября 2024, 19:01
5

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о матче 17-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

  • Казанцы вели 2:0.
  • Дубль у ЦСКА оформил защитник Матвей Лукин.
  • Он признан лучшим в матче.

– Довольны?

– Конечно, ведь с 0:2 развернули игру. Проявили характер, желание, борьбу, а потом забили. Не хватило пары минут, забили бы еще. Все видели, сколько моментов мы упустили в первом тайме. Уже долго такое происходит. Это не психология, а просто футбол. Один, два или три момента не забиваешь – команда начинает терять концентрацию, уверенность. Надо работать над завершением. Я более‑менее доволен происходящим на поле.

Первый гол «Рубина» – контратака и ошибка линии обороны. У нас не самая опытная команда. Вы знаете возраст наших игроков. Знаете, что некоторые играют первый сезон, например, Матвей Лукин и Матвей Кисляк. Видимо, не хватает еще опыта, чтобы держать концентрацию, не терять терпения и принимать правильные решения.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Рубин ЦСКА Николич Марко
Комментарии (5)
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shahor
1732984157
Интервью,которое не прибавляет вистов Николичу.Откровенно рассчитано на недалёких персонажей:типа горели в два мяча и развернули игру.А почему,собственно,горели?И с кем играли,что отскок за счастье?Со следующего сезона нужен новый тренер-нынешний уже провалился на все сто.Серб потерял все нити управления командой и несёт откровенную ахинею в своё оправдание.Просто несолидно.
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pasha-ansh@mail.ru
1732984192
уже достало это слушать,уже не первый год " денег нет но вы держитесь"
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Marshall1956
1732985715
Защита сегодня накосячила
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Cleaner
1732986086
Николич, ЧЕМ ТЫ ДОВОЛЕН? Тем, что ЧЕТЫРЕ игры подряд дома не выигрываете? Или тем доволен, что почти ПЯТНАДЦАТЬ очков до первого места в середине сезона? Забирай Пьянича и вали домой...(((
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