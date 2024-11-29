Реакция президента «Ростова» на слова Карпина о возможной отставке

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о том, что Валерий Карпин публично допускал свой уход с поста главного тренера.

«Мысли Карпина об отставке? У Валерия Георгиевича действующий контракт с «Ростовом».

Карпин – главный тренер. В отставку его либо может отправить руководство, то есть я, либо он может сам подать в отставку.

Мы эту тему с Карпиным не обсуждаем», – заявил Арутюнянц.

«Ростов» идет на 8-м месте в РПЛ с 20 очками в 16 турах.

Карпин возглавляет команду с декабря 2017 года.

Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

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