Реакция президента «Ростова» на слова Карпина о возможной отставке

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о том, что Валерий Карпин публично допускал свой уход с поста главного тренера.
«Мысли Карпина об отставке? У Валерия Георгиевича действующий контракт с «Ростовом».
Карпин – главный тренер. В отставку его либо может отправить руководство, то есть я, либо он может сам подать в отставку.
Мы эту тему с Карпиным не обсуждаем», – заявил Арутюнянц.
- «Ростов» идет на 8-м месте в РПЛ с 20 очками в 16 турах.
- Карпин возглавляет команду с декабря 2017 года.
- Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.
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Источник: Sport24