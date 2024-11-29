«Химки» на днях сменят руководство

В «Химках» готовится смена руководства. Команду до конца года покинут генеральный директор Николай Оленев и спортивный директор Анар Мамедов.
«Команда менеджмента сменится. К тому же вернут своe былое влияние на клуб Сергей Анохин и Дмитрий Поляцкин», – написал источник.
- Анохин возглавляет букмекерскую компанию «Фонбет».
- Поляцкин сейчас негласно занят в спортивном отделе «Локомотива».
- «Химки» идут в зоне переходных матчей РПЛ.
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Источник: «Чемпионат»