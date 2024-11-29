Аршавин рассказал о проблемах со зрением: «Вижу на 20 процентов»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что видит только на 20 процентов.

«Я сейчас сходил на обследование. Сказали, что я вижу только на 20 процентов. Для меня это вообще проблема. Последний раз я был у врача в 2015 году, когда думал, что сделаю коррекцию глаз. Мне сказали: «Подожди, доиграй в футбол». Я ещe тогда очки не носил.

Сейчас я решился и пошeл, но мне сказали, что я дальнозоркий. Близоруким это помогает, а дальнозорким… Единицы у меня всe равно не будет, читать я буду в очках. Потом мне сказали, что у меня будет катаракта, скорее всего, и мне нужно будет менять хрусталики. Поэтому коррекция точно не подходит. И поэтому всe отложилось до лучших времeн», – сказал Аршавин на рутуб-канале «Карты, деньги, два мяча».

Аршавин работает в системе «Зенита».

Также Андрей появляется в эфирах «Матч ТВ» в качестве эксперта.

Аршавин играл в Европе за «Арсенал».

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