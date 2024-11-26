Глушаков выделил сходство Станковича с Каррерой

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков сравнил главного тренера команды Деяна Станковича с Массимо Каррерой.
– Какого тренера тебе напоминает Станкович? Многие говорят, что это Каррера на минималках. Тактика на втором плане, главное – мотивация.
– Сложно говорить, я с ним не работал. Где-то эмоциями похож на Карреру. По тому, как бегает, прыгает на бровке.
- Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.
- С командой он брал РПЛ.
- Станкович в «Спартаке» с лета.
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Источник: «Чемпионат»