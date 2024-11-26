27 ноября на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме «Астон Вилла» примет итальянский «Ювентус» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Обе команды стремятся набрать важные очки в группе, и встреча обещает быть решающей для их дальнейшего продвижения.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» набрала 9 очков в четырех матчах Лиги чемпионов, что позволяет ей занимать 8-е место в группе. В последних играх команда имеет некоторые проблемы в обороне, пропуская в среднем 2.20 гола за матч. Атакующая линия «Астон Виллы» также испытывает трудности, забив в последних 5 играх всего 4 гола. Джон Дуран, лучший бомбардир клуба с 8 голами в 18 матчах, является главным игроком в атаке, однако команда в последних играх не показывает стабильности, не выиграв в 6 последних матчах.

Последние матчи «Астон Виллы»:

«Ювентус»

«Ювентус» набрал 7 очков после 4 туров Лиги чемпионов и занимает 11-е место в группе. Команда показывает стабильные результаты в Серии А, не проигрывая в 6 последних матчах. В атаке «Ювентус» забивает в среднем 1.40 гола за матч, при этом не пропускает много – всего 0.60 гола в последних 5 играх. Душан Влахович, лучший бомбардир команды с 9 голами, продолжает быть главным источником голов. Несмотря на некоторые трудности в Лиге чемпионов, «Ювентус» остаeтся фаворитом в предстоящем матче.

Последние матчи «Ювентуса»:

Личные встречи

История личных встреч между «Астон Виллой» и «Ювентусом» ограничивается товарищеским матчем, состоявшимся 2 августа 2009 года, когда команды сыграли вничью 0:0, а затем в серии пенальти победу одержала «Астон Вилла». Поскольку эта игра была неофициальной, она не имеет большого значения для предстоящего матча.

Статистика

«Астон Вилла»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Серия без побед: 6 матчей

«Ювентус»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия без поражений: 6 матчей

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ювентус»

«Астон Вилла» испытывает проблемы с обороной, пропуская много голов, что создаeт уязвимость для команды. Напротив, «Ювентус» стабилен в обороне и довольно эффективен в атаке. Команда Массимилиано Аллегри не проигрывает в последних 6 матчах и, вероятно, будет фаворитом этой встречи. Несмотря на то, что «Астон Вилла» играет дома, еe оборона не может сдержать атакующих игроков «Ювентуса». Ожидается, что гости одержат победу, скорее всего, с минимальным или двухголевым преимуществом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ювентуса» – коэффициент 2.40

– коэффициент 2.40 Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

– коэффициент 1.75 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Ювентуса» за коэффициент 2.40.

Прогноз на точный счет

С учeтом текущей формы обеих команд, наиболее вероятным исходом видится победа «Ювентуса» с результатом 2:0 или 2:1.

Рекомендация: Точный счeт 2:0 в пользу «Ювентуса» за коэффициент 7.00.

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