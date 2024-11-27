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  • «Астон Вилла» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

«Астон Вилла» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

27 ноября 2024, 21:50
Астон Вилла
27.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
44
Николо Фаджоли
АП
4-1-2-1-2
1
Мартинес
12
Динь
34
Карлос
14
Торрес
2
Кэш
8
Камара
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-3-1-2
20
Ди Грегорио
37
Савона
4
Гатти
15
Калюлю
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
7
Консейсау
22
Веа
10
Йылдыз
8
Камара
6
Баркли
6
Баркли
8
Камара
17
Бэйли
11
Филоджин
11
Филоджин
17
Бэйли
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
37
Савона
13
Данило
13
Данило
37
Савона
19
Тюрам
44
Фаджоли
44
Фаджоли
19
Тюрам
10
Йылдыз
11
Мбангула
11
Мбангула
10
Йылдыз
Остались в запасе
Астон Вилла
Ювентус
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Астон Вилла - Ювентус
3
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
14
Офсайды
1
3
Количество передач
410
490
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Ювентуса», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Ювентус»

«Астон Вилла» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ювентус Астон Вилла
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