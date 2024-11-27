Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-1-2-1-2
1
Мартинес
12
Динь
34
Карлос
14
Торрес
2
Кэш
8
Камара
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-3-1-2
20
Ди Грегорио
37
Савона
4
Гатти
15
Калюлю
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
7
Консейсау
22
Веа
10
Йылдыз
8
Камара
6
Баркли
6
Баркли
8
Камара
17
Бэйли
11
Филоджин
11
Филоджин
17
Бэйли
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
37
Савона
13
Данило
13
Данило
37
Савона
19
Тюрам
44
Фаджоли
44
Фаджоли
19
Тюрам
10
Йылдыз
11
Мбангула
11
Мбангула
10
Йылдыз
Остались в запасе
Астон Вилла
Ювентус
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Астон Вилла - Ювентус
3
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
14
Офсайды
1
3
Количество передач
410
490
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Ювентуса», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»