27 ноября 2024 года в 20:30 состоится ответный матч 1/4 финала Кубка России (путь команд РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком». В первой игре «Ростов» одержал минимальную победу со счетом 1:0.

«Ростов»

Команда в хорошей форме, выиграв три последних матча:

«Ростов» демонстрирует уверенную игру, особенно в матчах на выезде, грамотно используя моменты в атаке.

«Спартак»

«Спартак» результативен в последних матчах, но нестабилен в обороне:

Команда готова к агрессивной игре, но может допускать ошибки под давлением.

Очные встречи

В этом сезоне команды уже дважды встречались:

05.11.2024 «Спартак» – «Ростов» 0:1;

05.10.2024 «Спартак» – «Ростов» 3:0;

21.04.2024 «Ростов» – «Спартак» 1:5.

И хотя «Спартак» был убедителен в октябрьском матче, недавняя встреча показала, что «Ростов» нашел способ сдерживать атаку москвичей.

Прогноз на матч «Ростов» – «Спартак»

«Ростов» постарается сохранить преимущество, играя от обороны и на контратаках. «Спартак» вынужден рисковать, чтобы отыграться, что может открыть зоны для соперника. Впрочем, поставим на «Спартак» за 2.20.

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