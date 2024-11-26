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    • «Ростов» – «Спартак»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 27 ноября 2024 года

    «Ростов» – «Спартак»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 27 ноября 2024 года

    27 ноября 2024 года в 20:30 состоится ответный матч 1/4 финала Кубка России (путь команд РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком». В первой игре «Ростов» одержал минимальную победу со счетом 1:0.

    «Ростов»

    Команда в хорошей форме, выиграв три последних матча:

    • 23.11.2024 ЦСКА – «Ростов» 1:2;
    • 09.11.2024 «Ростов»«Химки» 3:1;
    • 05.11.2024 «Спартак» – «Ростов» 0:1.

    «Ростов» демонстрирует уверенную игру, особенно в матчах на выезде, грамотно используя моменты в атаке.

    «Спартак»

    «Спартак» результативен в последних матчах, но нестабилен в обороне:

    Команда готова к агрессивной игре, но может допускать ошибки под давлением.

    Очные встречи

    В этом сезоне команды уже дважды встречались:

    • 05.11.2024 «Спартак» – «Ростов» 0:1;
    • 05.10.2024 «Спартак» – «Ростов» 3:0;
    • 21.04.2024 «Ростов» – «Спартак» 1:5.

    И хотя «Спартак» был убедителен в октябрьском матче, недавняя встреча показала, что «Ростов» нашел способ сдерживать атаку москвичей.

    Прогноз на матч «Ростов» – «Спартак»

    «Ростов» постарается сохранить преимущество, играя от обороны и на контратаках. «Спартак» вынужден рисковать, чтобы отыграться, что может открыть зоны для соперника. Впрочем, поставим на «Спартак» за 2.20.

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    Источник: «Бомбардир»

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