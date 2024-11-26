27 ноября 2024 года в 20:30 состоится ответный матч 1/4 финала Кубка России (путь команд РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком». В первой игре «Ростов» одержал минимальную победу со счетом 1:0.
«Ростов»
Команда в хорошей форме, выиграв три последних матча:
- 23.11.2024 ЦСКА – «Ростов» 1:2;
- 09.11.2024 «Ростов» – «Химки» 3:1;
- 05.11.2024 «Спартак» – «Ростов» 0:1.
«Ростов» демонстрирует уверенную игру, особенно в матчах на выезде, грамотно используя моменты в атаке.
«Спартак»
«Спартак» результативен в последних матчах, но нестабилен в обороне:
- 23.11.2024 «Спартак» – «Локомотив» 5:2;
- 10.11.2024 «Спартак» – «Акрон» 4:0;
- 05.11.2024 «Спартак» – «Ростов» 0:1.
Команда готова к агрессивной игре, но может допускать ошибки под давлением.
Очные встречи
В этом сезоне команды уже дважды встречались:
- 05.11.2024 «Спартак» – «Ростов» 0:1;
- 05.10.2024 «Спартак» – «Ростов» 3:0;
- 21.04.2024 «Ростов» – «Спартак» 1:5.
И хотя «Спартак» был убедителен в октябрьском матче, недавняя встреча показала, что «Ростов» нашел способ сдерживать атаку москвичей.
Прогноз на матч «Ростов» – «Спартак»
«Ростов» постарается сохранить преимущество, играя от обороны и на контратаках. «Спартак» вынужден рисковать, чтобы отыграться, что может открыть зоны для соперника. Впрочем, поставим на «Спартак» за 2.20.
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