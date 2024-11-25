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    • Прогноз на точный счет матча «Интер» – «РБ Лейпциг», Лига чемпионов, 26 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Интер» – «РБ Лейпциг», Лига чемпионов, 26 ноября 2024 года

    26 ноября на стадионе «Сан-Сиро» «Интер» примет «РБ Лейпциг» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Итальянцы продолжают уверенную серию, в то время как немецкая команда сталкивается с трудностями в турнире.

    «Интер»

    «Интер» демонстрирует отличный футбол как на внутренней арене, так и в Лиге чемпионов. Победа над «Арсеналом» (1:0) позволила миланцам набрать 10 очков и упрочить свои позиции в группе.

    Особенно выделяется Маркус Тюрам, который забил 10 голов в 16 матчах. Оборона «Интера» – одна из самых надежных в турнире: команда не пропускает в четырех последних играх Лиги чемпионов. Атакующий потенциал также на высоте – 11 голов в последних 5 играх.

    Последние матчи «Интера»:

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» находится в кризисе: 0 очков после четырех туров Лиги чемпионов. Последнее поражение от «Селтика» (1:3) лишь усугубило положение команды. Беньямин Шешко с 7 голами в 16 матчах пытается тащить команду, но этого явно недостаточно.

    Оборона – главное слабое место: «РБ Лейпциг» пропустил 11 голов в последних 5 играх. Несмотря на это, атака остается активной, с 9 голами за тот же период.

    Последние матчи «РБ Лейпциг»:

    Личные встречи

    Команды не встречались ранее. Это добавляет интриги в матч, так как обе команды будут пытаться адаптироваться к стилю соперника.

    Статистика

    «Интер»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 1
    • Серия побед: 3 матча подряд

    «РБ Лейпциг»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Серия поражений: 3 матча подряд

    Прогноз на матч «Интер» – «РБ Лейпциг»

    «Интер» подходит к матчу в отличной форме, тогда как «РБ Лейпциг» продолжает испытывать проблемы в защите. Итальянская команда должна доминировать, используя свои сильные стороны в атаке и надежность обороны.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Интера» – коэффициент 1.60
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

    Рекомендация: Победа «Интера» за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа хозяев при активной игре обеих команд.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Интера» за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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