26 ноября на стадионе «Сан-Сиро» «Интер» примет «РБ Лейпциг» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Итальянцы продолжают уверенную серию, в то время как немецкая команда сталкивается с трудностями в турнире.

«Интер»

«Интер» демонстрирует отличный футбол как на внутренней арене, так и в Лиге чемпионов. Победа над «Арсеналом» (1:0) позволила миланцам набрать 10 очков и упрочить свои позиции в группе.

Особенно выделяется Маркус Тюрам, который забил 10 голов в 16 матчах. Оборона «Интера» – одна из самых надежных в турнире: команда не пропускает в четырех последних играх Лиги чемпионов. Атакующий потенциал также на высоте – 11 голов в последних 5 играх.

Последние матчи «Интера»:

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» находится в кризисе: 0 очков после четырех туров Лиги чемпионов. Последнее поражение от «Селтика» (1:3) лишь усугубило положение команды. Беньямин Шешко с 7 голами в 16 матчах пытается тащить команду, но этого явно недостаточно.

Оборона – главное слабое место: «РБ Лейпциг» пропустил 11 голов в последних 5 играх. Несмотря на это, атака остается активной, с 9 голами за тот же период.

Последние матчи «РБ Лейпциг»:

Личные встречи

Команды не встречались ранее. Это добавляет интриги в матч, так как обе команды будут пытаться адаптироваться к стилю соперника.

Статистика

«Интер»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.20

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 1

Серия побед: 3 матча подряд

«РБ Лейпциг»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Серия поражений: 3 матча подряд

Прогноз на матч «Интер» – «РБ Лейпциг»

«Интер» подходит к матчу в отличной форме, тогда как «РБ Лейпциг» продолжает испытывать проблемы в защите. Итальянская команда должна доминировать, используя свои сильные стороны в атаке и надежность обороны.

Рекомендации для ставок:

Победа «Интера» – коэффициент 1.60

– коэффициент 1.60 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

– коэффициент 1.75 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

Рекомендация: Победа «Интера» за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа хозяев при активной игре обеих команд.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Интера» за коэффициент 8.00.

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