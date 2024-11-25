26 ноября на стадионе «Сан-Сиро» «Интер» примет «РБ Лейпциг» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Итальянцы продолжают уверенную серию, в то время как немецкая команда сталкивается с трудностями в турнире.
«Интер»
«Интер» демонстрирует отличный футбол как на внутренней арене, так и в Лиге чемпионов. Победа над «Арсеналом» (1:0) позволила миланцам набрать 10 очков и упрочить свои позиции в группе.
Особенно выделяется Маркус Тюрам, который забил 10 голов в 16 матчах. Оборона «Интера» – одна из самых надежных в турнире: команда не пропускает в четырех последних играх Лиги чемпионов. Атакующий потенциал также на высоте – 11 голов в последних 5 играх.
Последние матчи «Интера»:
- «Верона» 0:5 «Интер»
- «Интер» 1:1 «Наполи»
- «Интер» 1:0 «Арсенал»
- «Интер» 1:0 «Венеция»
- «Эмполи» 0:3 «Интер»
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» находится в кризисе: 0 очков после четырех туров Лиги чемпионов. Последнее поражение от «Селтика» (1:3) лишь усугубило положение команды. Беньямин Шешко с 7 голами в 16 матчах пытается тащить команду, но этого явно недостаточно.
Оборона – главное слабое место: «РБ Лейпциг» пропустил 11 голов в последних 5 играх. Несмотря на это, атака остается активной, с 9 голами за тот же период.
Последние матчи «РБ Лейпциг»:
- «Хоффенхайм» 4:3 «РБ Лейпциг»
- «РБ Лейпциг» 0:0 «Боруссия М»
- «Селтик» 3:1 «РБ Лейпциг»
- «Боруссия Д» 2:1 «РБ Лейпциг»
- «РБ Лейпциг» 4:2 «Санкт-Паули»
Личные встречи
Команды не встречались ранее. Это добавляет интриги в матч, так как обе команды будут пытаться адаптироваться к стилю соперника.
Статистика
«Интер»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 1
- Серия побед: 3 матча подряд
«РБ Лейпциг»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
- Серия поражений: 3 матча подряд
Прогноз на матч «Интер» – «РБ Лейпциг»
«Интер» подходит к матчу в отличной форме, тогда как «РБ Лейпциг» продолжает испытывать проблемы в защите. Итальянская команда должна доминировать, используя свои сильные стороны в атаке и надежность обороны.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Интера» – коэффициент 1.60
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
Рекомендация: Победа «Интера» за коэффициент 1.60.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа хозяев при активной игре обеих команд.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Интера» за коэффициент 8.00.
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!