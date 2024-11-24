Ещенко оценил разгромную победу «Спартака» над «Локо»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на победу команды над «Локомотивом».

«Спартак» разгромил «Локо» со счетом 5:2.

Манфред Угальде сделал покер.

«Перед игрой говорил, что будет счет 3:1. Ну, почти попал. «Спартак» хорошо играл, агрессивно. У «Локомотива» есть проблемы, и спартаковцы классно ими воспользовались. Несмотря на то что в первом круге красно‑белые уступили железнодорожникам (1:3), тут был уверен в победе.

Учитывая, как волнообразно сейчас играет «Спартак», радостно, что теперь отставание от тройки лидеров всего три очка», – сказал Ещенко.

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