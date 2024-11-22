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    • Прогноз на точный счет матча «Нафтан» – «Арсенал», Высшая лига, 24 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Нафтан» – «Арсенал», Высшая лига, 24 ноября 2024 года

    24 ноября на стадионе «Атлант» состоится матч 29-го тура Высшей лиги Беларуси между «Нафтаном» и «Арсеналом». Обе команды испытывают серьезные трудности в текущем сезоне, и эта встреча представляет собой шанс для обоих клубов улучшить свои позиции в таблице.

    «Нафтан»

    «Нафтан» занимает 14-е место с 22 очками после 28 туров. Команда не может выиграть уже 5 матчей подряд, демонстрируя проблемы как в атаке, так и в обороне. За последние 5 игр «Нафтан» смог забить лишь 1 гол, что подчeркивает их сложности в атакующих действиях. Пропускает команда стабильно, в среднем по 2 гола за матч в последних пяти встречах, что также является серьезным вызовом для тренерского штаба.

    Однако стоит отметить, что в четырех последних матчах «Нафтан» стабильно забивает, пусть и мало. Лучший бомбардир команды – Роман Папарига, который забил 9 мячей в 29 матчах, остается ключевым игроком и может оказать влияние на ход игры.

    Последние матчи «Нафтана»:

    • «Славия Мозырь» 1:0 «Нафтан»
    • «Нафтан» 0:0 «Шахтер Солигорск»
    • «Ислочь» 3:0 «Нафтан»
    • «Нафтан» 0:4 «Витебск»
    • «Нафтан» 1:2 «Динамо Минск»

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает 11-е место с 34 очками после 28 туров. Команда также испытывает трудности и не может выиграть уже 9 матчей подряд. Несмотря на это, «Арсенал» показывает чуть более уверенную игру в атаке по сравнению с «Нафтаном», забивая в трех последних матчах подряд. Однако результативность остаeтся низкой – всего 2 гола за последние 5 игр.

    Оборона «Арсенала» также далека от идеала – команда пропускает в среднем 2 гола за матч в последних пяти встречах и допускает много ошибок, которые соперники успешно используют. Лучший бомбардир – Юрий Ловец, забивший 6 мячей в 26 матчах, не всегда получает достаточную поддержку от партнeров по команде.

    Последние матчи «Арсенала»:

    Личные встречи

    История личных встреч между «Нафтаном» и «Арсеналом» показывает переменные результаты. В июне 2024 года «Нафтан» одержал уверенную победу на выезде со счетом 3:0, что говорит о способности команды использовать слабости соперника. Тем не менее, в предыдущих матчах «Арсенал» имел преимущество, что добавляет интриги в предстоящую встречу.

    Последние встречи:

    • «Арсенал» 0:3 «Нафтан»
    • «Арсенал» 0:0 «Нафтан»
    • «Нафтан» 0:1 «Арсенал»

    Статистика

    «Нафтан»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 1
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Серия без побед: 5 матчей подряд

    «Арсенал»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 2
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Серия без побед: 9 матчей подряд

    Прогноз на матч «Нафтан» – «Арсенал»

    Матч между «Нафтаном» и «Арсеналом» обещает быть напряжeнным, учитывая проблемы обеих команд. Несмотря на низкую результативность, «Арсенал» выглядит чуть более уверенно в атаке, в то время как «Нафтан» продолжает испытывать серьeзные трудности как в защите, так и в атаке. Ожидается, что «Арсенал» сможет воспользоваться слабостями соперника и добиться минимальной победы, однако вероятность ничейного результата также высока, учитывая нестабильность обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Арсенала» или ничья (Х2) – коэффициент 1.50
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: точный счет 0:1 за коэффициент 7.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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