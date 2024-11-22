23 ноября на стадионе «Жоффруа-Гишар» «Сент-Этьен» примет «Монпелье» в матче 12-го тура Лиги 1. Обе команды борются за выживание в нижней части таблицы, что обещает напряженную борьбу.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» занимает 16-е место с 10 очками. Команда нестабильна, но на своем поле она выиграла два из последних трех матчей. Зурико Давиташвили – ключевой игрок атаки с 5 голами. Однако защита продолжает оставаться проблемной: команда пропустила в шести из восьми последних игр.

Последние матчи «Сент-Этьена»:

«Монпелье»

«Монпелье» находится на 18-м месте с 7 очками. Команда находится в тяжелом кризисе, проигрывая в 8 последних выездных матчах. Акор Адамс забил лишь 3 гола за сезон, что подчеркивает слабую атакующую игру. Оборона также является слабым звеном: команда пропускает в среднем 2.80 гола за игру в последних пяти матчах.

Последние матчи «Монпелье»:

Личные встречи

В последних очных встречах «Сент-Этьен» доминирует, особенно на своем поле. «Монпелье» выигрывал лишь дважды за последние семь матчей.

Последние встречи:

«Монпелье» 1:2 «Сент-Этьен» (товарищеский матч, 2024)

«Сент-Этьен» 3:1 «Монпелье» (2022)

«Монпелье» 2:0 «Сент-Этьен» (2021)

Статистика

«Сент-Этьен»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

«Монпелье»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.80

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 14

Прогноз на матч «Сент-Этьен» – «Монпелье»

«Сент-Этьен» выглядит сильнее благодаря домашнему преимуществу и лучшей организации игры. «Монпелье» же продолжает демонстрировать слабую защиту, что дает хозяевам явное преимущество.

Рекомендации для ставок:

Победа «Сент-Этьена» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Сент-Этьена» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Ожидается победа хозяев с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Сент-Этьена» за коэффициент 9.00.

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