Кафанов высказался о прогрессе Сафонова в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прибавляет в мастерстве.

«Тренер вратарей «ПСЖ» говорит, что Матвей тренируется очень много и хочет еще больше. Ему приходится его все время останавливать.

Матвей очень быстро прибавляет в мастерстве, и у него очень много сильных качеств», – сказал Кафанов.