Кафанов высказался о прогрессе Сафонова в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прибавляет в мастерстве.
«Тренер вратарей «ПСЖ» говорит, что Матвей тренируется очень много и хочет еще больше. Ему приходится его все время останавливать.
Матвей очень быстро прибавляет в мастерстве, и у него очень много сильных качеств», – сказал Кафанов.
- 25-летний вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов появился на поле в этом сзоне в 8 матчах парижан, пропустил 6 голов, провел 3 встречи на ноль.
- Стоимость трансфера голкипера из «Краснодара» во французский клуб составила 20 миллионов евро.