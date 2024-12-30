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    Кафанов высказался о прогрессе Сафонова в «ПСЖ»

    Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прибавляет в мастерстве.

    «Тренер вратарей «ПСЖ» говорит, что Матвей тренируется очень много и хочет еще больше. Ему приходится его все время останавливать.

    Матвей очень быстро прибавляет в мастерстве, и у него очень много сильных качеств», – сказал Кафанов.

    • 25-летний вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов появился на поле в этом сзоне в 8 матчах парижан, пропустил 6 голов, провел 3 встречи на ноль.
    • Стоимость трансфера голкипера из «Краснодара» во французский клуб составила 20 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    30.12.2024 13:58
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    Комментарии (1)
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    TOMSON
    1735560092
    Посмотрим на сколько его мотивации хватит. Но пока выше всяких похвал. Начать теснить из основы Донаруму и заставить того работать на тренировках уже вызывает уважение.
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