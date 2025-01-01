Бубнов составил топ-5 игроков России 2024 года

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов выбрал пять лучших российских игроков прошлого года и расставил их по позициям от пятой к первой.

«В России сейчас, без сомнений, не хватает ярких футболистов. Если определять символическую сборную, то на всех позициях, кроме вратарской, можно ставить только легионеров. Молодым игрокам трудно развиваться из-за засилья иностранных футболистов. Поэтому в 2024 году приходится выбирать из весьма ограниченного круга претендентов.

5. Алексей Батраков («Локомотив»).

Ставить молодого игрока, который начал регулярно проявлять себя только в этом сезоне, выше было бы несправедливо по отношению к другим. Ещe посмотрим, как Батраков будет играть в 2025 году. Многие талантливые игроки откровенно терялись после одного удачного чемпионата. Хочется верить, что Алексей не затеряется в массе серых футболистов.

4. Константин Тюкавин («Динамо»).

Форвард «Динамо» весь год демонстрировал стабильно высокий уровень игры в нападении. Константин и отдаeт, и забивает. В общем, играет очень полезно. Раньше он чаще выходил на замену, теперь же занимает место в стартовом составе. Правда, стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом наблюдается определeнный регресс, появилось больше брака.

3. Максим Осипенко («Ростов»).

Осипенко – лучший защитник России прямо сейчас. Только в чемпионате на его счету шесть голов и три передачи. До окончания чемпионата ещe 12 туров, а он уже превзошeл лучший результат в карьере по системе «гол+пас». Игрок «Ростова» регулярно выступает за сборную, где также забивает. Часто его голы оказываются решающими.

2. Максим Глушенков («Зенит»).

Непонятно, как в своe время «Спартак» профукал такого игрока. К руководству красно-белых есть большие вопросы по развитию Глушенкова. Максим перешeл летом в «Зенит» и сразу стал ведущим игроком основного состава. Испортила концовку года обидная травма, из-за которой футболист стал меньше совершать результативных действий.

1. Александр Головин («Монако»)

Головин играет в одном из самых сильных европейских чемпионатов. «Монако» идeт в верхней части турнирной таблицы французской Лиги 1. Плюс Александр играет ведущую роль в команде, а также носит капитанскую повязку. Никто из российских игроков даже рядом не стоит», – написал Бубнов.