Экс-жена Сафонова заявила, что игроком манипулируют с помощью НЛП и «сладкой ловушки»

Бывшая жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия Казачек сказал, что ее экс-супруг не поздравил их ребенка с Новым годом.

«Матвей Сафонов не звонил своему ребенку в субботу 28 декабря и не звонил 31 декабря. Сафонов обращался в суд с иском, требуя определить ему порядок общения с ребенком, и 20 декабря 2024 года суд вынес решение, по которому Сафонов может общаться с ребенком как лично, так и по телефону.

В субботу 28 декабря с 10 до 12 часов мы с дочкой ожидали, что Сафонов позвонит, как определил по его заявлению Никулинский районный суд города Москвы. Но Матвей не позвонил ребенку! 31 декабря мы с ребенком с 9 до 11 часов также ожидали звонка от папы, но он снова не позвонил.

Поэтому полагаю, что группа лиц продолжает применять способы манипулирования Сафоновым, как нейролингвистическое программирование [НЛП], так и «сладкую ловушку». Они продолжают зомбировать Сафонова и запрещают ему исполнять два решения суда, как вынесенное решение суда о выплате алиментов, так и решение суда о порядке общения Матвея с ребенком.

Как видим, Сафонову не разрешают даже звонить собственному ребенку, при наличии решения суда о том, что во вторую и четвертую субботу каждого месяца Сафонов звонит ему!

Поэтому считаю, Сафонову нужна помощь в освобождении от зомбирования, от «сладкой ловушки», от понуждения группой лиц не исполнять два решения суда и нарушать законы Российской Федерации», – сказала Казачек.