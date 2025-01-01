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    • Экс-жена Сафонова заявила, что игроком манипулируют с помощью НЛП и «сладкой ловушки»

    Экс-жена Сафонова заявила, что игроком манипулируют с помощью НЛП и «сладкой ловушки»

    Бывшая жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия Казачек сказал, что ее экс-супруг не поздравил их ребенка с Новым годом.

    «Матвей Сафонов не звонил своему ребенку в субботу 28 декабря и не звонил 31 декабря. Сафонов обращался в суд с иском, требуя определить ему порядок общения с ребенком, и 20 декабря 2024 года суд вынес решение, по которому Сафонов может общаться с ребенком как лично, так и по телефону.

    В субботу 28 декабря с 10 до 12 часов мы с дочкой ожидали, что Сафонов позвонит, как определил по его заявлению Никулинский районный суд города Москвы. Но Матвей не позвонил ребенку! 31 декабря мы с ребенком с 9 до 11 часов также ожидали звонка от папы, но он снова не позвонил.

    Поэтому полагаю, что группа лиц продолжает применять способы манипулирования Сафоновым, как нейролингвистическое программирование [НЛП], так и «сладкую ловушку». Они продолжают зомбировать Сафонова и запрещают ему исполнять два решения суда, как вынесенное решение суда о выплате алиментов, так и решение суда о порядке общения Матвея с ребенком.

    Как видим, Сафонову не разрешают даже звонить собственному ребенку, при наличии решения суда о том, что во вторую и четвертую субботу каждого месяца Сафонов звонит ему!

    Поэтому считаю, Сафонову нужна помощь в освобождении от зомбирования, от «сладкой ловушки», от понуждения группой лиц не исполнять два решения суда и нарушать законы Российской Федерации», – сказала Казачек.

    • Ранее суд постановил, что Сафонов обязан ежемесячно выплачивать своей бывшей супруге средства в размере 25% от доходов на содержание их трехлетней дочери.
    • На 5 февраля 2025 года отложено рассмотрение иска Сафонова о разделе им и экс-супругой автомобиля с детским креслом.

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    Источник: Sport24

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    01.01.2025 23:55
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    JIEGEHDA
    1735770266
    Телка пытается быть на виду . Сафонов сейчас дал себе рекламу . И она вдруг нашла причину и начали вонять . А тут надо было сказать что-то тупое чтобы больше внимания привлечь. Сказала бы она " он не звонит ребенку " все б Уй забили
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    Plyash
    1735772134
    Идиотка,узнай сначала хотя бы разницу в часовых поясах.Даже этого будет достаточно,если у тебя есть мозги,мамаша.
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    odessakmv
    1735792375
    вот дурь забористая пошла!!!
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    Willson
    1735793291
    Давайте лучше про футбол. Не хочется говно это читать
    Ответить
    subbotaspartak
    1735793657
    Всё верно, УЕФА - зомби
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    Foxitkuban
    1735801162
    Завтра он скажет, что земля плоская и в подвалах кремля от нас прячут семью инопланетян. Интересно, а она сама понимает, на какой смех она себя поднимает?
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    Taps
    1735806359
    Бред неудовлетворённой бабы. Бабло, бабло ...
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    vvv123
    1735812684
    Франция вся в сладких ловушках, там климат такой образовался. А с глобальным потеплением еще больше!
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    seruiloko
    1735814812
    Раньше она манипулировала, а сейчас понимает что все складывается не по ее сценарию и начала «вонять»
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    АлексМак
    1735822959
    Мерзейшая пакостная тварь, всё никак не уймётся эта бывшая. Всё пытается переиначить на свой лад. От патологической жадности скоро совсем умом тронется. Начало уже положено,- после таких фраз подтверждается её полная психическая неадекватность. Дурка светит ей, желательно пожизненно, чтоб ребёнка не калечила своим воспитанием.
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