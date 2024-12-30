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    Агент Барбоза оценил вариант перехода Угальде в «Монако»

    Агент Паулу Барбоза считает, что возможный переход в «Монако» является хорошим вариантом для нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

    – Трансфер Угальде в «Монако» – это лучший европейский вариант для игрока?

    – Не думаю, что это лучший, но это хороший вариант. Здесь еще есть другие факторы. Главное, чтобы и «Спартак», и сам игрок были заинтересованы в сделке. «Монако» – это престижный клуб Европы.

    – Говорят о 30 миллионах евро. Угальде стоит таких денег?

    – Конечно, это приличная сумма. Если есть такое предложение, то это в принципе нормальная сумма.

    – Может «Спартаку» лучше сейчас продать Угальде, чтобы он не потерял в цене летом?

    – Я сомневаюсь, что «Монако» хочет сейчас. Думаю, что они хотят оформить переход летом. Надо ли переживать «Спартаку»? Думаю, что нет. Конечно, это все очень субъективно. Я говорю свое мнение. Может быть «Монако» по-другому думает, я не знаю.

    – То есть «Спартаку» реально провернуть сделку по Угальде летом и не потерять в финансовом плане?

    – Да, конечно. Потому что я думаю, что есть еще другие заинтересованные лица, не только «Монако». Они может быть сейчас стараются завершить эту сделку, чтобы летом больше не было конкуренции.

    • По данным Legalbet, трансфер 22-летнего костариканца может обойтись «монегаскам» в 30 миллионов евро.
    • В этом сезоне Угальде провел за «Спартак» 22 матча, забил 16 голов, отдал 3 передачи.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1735546276
    Любой вариант в Европе для Угальде лучший по сравнению с пребыванием в СЕРЕДНЯКЕ российского чемпионата СПАРТАКЕ.
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