Агент Барбоза оценил вариант перехода Угальде в «Монако»

Агент Паулу Барбоза считает, что возможный переход в «Монако» является хорошим вариантом для нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

– Трансфер Угальде в «Монако» – это лучший европейский вариант для игрока?

– Не думаю, что это лучший, но это хороший вариант. Здесь еще есть другие факторы. Главное, чтобы и «Спартак», и сам игрок были заинтересованы в сделке. «Монако» – это престижный клуб Европы.

– Говорят о 30 миллионах евро. Угальде стоит таких денег?

– Конечно, это приличная сумма. Если есть такое предложение, то это в принципе нормальная сумма.

– Может «Спартаку» лучше сейчас продать Угальде, чтобы он не потерял в цене летом?

– Я сомневаюсь, что «Монако» хочет сейчас. Думаю, что они хотят оформить переход летом. Надо ли переживать «Спартаку»? Думаю, что нет. Конечно, это все очень субъективно. Я говорю свое мнение. Может быть «Монако» по-другому думает, я не знаю.

– То есть «Спартаку» реально провернуть сделку по Угальде летом и не потерять в финансовом плане?

– Да, конечно. Потому что я думаю, что есть еще другие заинтересованные лица, не только «Монако». Они может быть сейчас стараются завершить эту сделку, чтобы летом больше не было конкуренции.