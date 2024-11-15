16 ноября на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах состоится матч 19-го тура российской Первой лиги между «КАМАЗом» и «Балтикой». Оба коллектива подойдут к матчу в хорошей форме, стремясь продолжить свои успешные серии.

«КАМАЗ»

«КАМАЗ» занимает 13-е место в турнирной таблице с 22 очками. Команда уверенно обыграла «Сокол» со счетом 3:1 в последнем туре, продолжив свою серию домашних побед до трех игр. «КАМАЗ» стабильно забивает в последних матчах, отличившись в каждой из последних трех встреч. Однако, защита команды все еще оставляет желать лучшего – в последних пяти играх они пропустили четыре гола. Лучший бомбардир, Павел Горелов, забил четыре гола в 19 матчах и будет важным элементом атакующей линии против сильного соперника.

Последние матчи «КАМАЗа»:

«Балтика»

«Балтика» находится на втором месте с 36 очками и ведет борьбу за лидерство в лиге. Команда побеждает в пяти последних матчах и отличается высокой результативностью: за последние пять игр они забили девять голов, в среднем по 1.8 за матч. «Балтика» также показывает хорошую оборону, пропустив всего четыре мяча за тот же период. Алекс Фернандес с шестью голами в 17 играх является ключевым игроком в атаке, и его игра станет важным фактором в этом матче.

Последние матчи «Балтики»:

Личные встречи

«Балтика» традиционно успешна в матчах против «КАМАЗа», не проигрывая этому сопернику в шести последних играх. Более того, «Балтика» не пропускает от «КАМАЗа» уже в нескольких играх подряд, что указывает на ее сильную оборону в очных встречах. Последняя встреча в августе завершилась победой «Балтики» со счетом 1:0, что подчеркивает их преимущество и уверенность против данного соперника.

Статистика

«КАМАЗ»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.0, пропускает – 0.8

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«КАМАЗ» побеждает в 3 последних матчах дома

«Балтика»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.8, пропускает – 0.8

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«Балтика» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Балтика»

«Балтика» выглядит фаворитом встречи благодаря своей стабильной игре и высокой результативности. Команда уверенно чувствует себя в матчах против «КАМАЗа», и их тактическая гибкость в обороне, вероятно, позволит им сдерживать хозяев. «КАМАЗ» может оказать сопротивление на своем поле, но шансы на победу у «Балтики» выше, особенно учитывая их текущую форму и успешные личные встречи.

Рекомендации для ставок:

Победа «Балтики» – коэффициент 1.90

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Балтики» за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа «Балтики» с минимальным преимуществом, предположительно 1:0.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Балтики» за коэффициент 6.50.

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