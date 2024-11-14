Мостовой – о старте самостоятельной тренерской карьеры: «Только РПЛ»

Александр Мостовой дал понять, что не собирается тренировать команды ниже уровня РПЛ.

– Вы сами еще верите, что когда-то возглавите клуб?

– Давай вот это не будем.

– Почему? Все ждут.

– А вы дайте что-нибудь.

– Если придет команда Второй лиги?

– Нет. Мне не 30 лет.

– То есть только РПЛ?

– Да, только.

На прошлой неделе Мостовой прошел стажировку в «Динамо».

Ранее ему отказал «Спартак».

С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.

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