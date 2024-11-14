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    • Мостовой – о старте самостоятельной тренерской карьеры: «Только РПЛ»

    Мостовой – о старте самостоятельной тренерской карьеры: «Только РПЛ»

    Александр Мостовой дал понять, что не собирается тренировать команды ниже уровня РПЛ.

    – Вы сами еще верите, что когда-то возглавите клуб?

    – Давай вот это не будем.

    – Почему? Все ждут.

    – А вы дайте что-нибудь.

    – Если придет команда Второй лиги?

    – Нет. Мне не 30 лет.

    – То есть только РПЛ?

    – Да, только.

    • На прошлой неделе Мостовой прошел стажировку в «Динамо».
    • Ранее ему отказал «Спартак».
    • С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1731573869
    Ну, значит, самостоятельной тренерской работы у Мостового не будет. Так и будет трындеть везде ни о чем...(((
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    The only one
    1731575850
    Мостовой – о старте самостоятельной тренерской карьеры: «Только РПЛ»- то есть никогда
    Ответить
    neim
    1731583925
    Специально поди ждал до пятидесяти, чтобы сказать, что "мне не тридцать" ? ))).
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