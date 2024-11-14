Мостовой – о старте самостоятельной тренерской карьеры: «Только РПЛ»

Александр Мостовой дал понять, что не собирается тренировать команды ниже уровня РПЛ.
– Вы сами еще верите, что когда-то возглавите клуб?
– Давай вот это не будем.
– Почему? Все ждут.
– А вы дайте что-нибудь.
– Если придет команда Второй лиги?
– Нет. Мне не 30 лет.
– То есть только РПЛ?
– Да, только.
- На прошлой неделе Мостовой прошел стажировку в «Динамо».
- Ранее ему отказал «Спартак».
- С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.
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