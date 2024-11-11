Директор «Спартака» прокомментировал дисквалификацию Литвинова

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о дисквалификации полузащитника Руслана Литвинова.

КДК на прошлой неделе разбирал поведение Виллиана Роши и Литвинова в матче 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (0:2).

За агрессивное поведение Виллиан дисквалифицирован на 3 матча, Литвинова – на 2.

По одному матчу игроки уже пропустили.

«Считаю, что решение абсолютно несправедливое. Такое впечатление, что смотрели только кусок видео из всего эпизода, который начался с грубого нарушения на Барко, с грубого нарушения на Угальде. Потом за лицо хватали самого Литвинова до того, как он дотронулся до игрока ЦСКА.

Если внимательно посмотреть эпизод: в моменте, когда Руслану предъявили якобы толчок, он уворачивался от удара. Это рефлекторное движение, когда в тебя уже летит прямой. Считаю, что давать одинаковое наказание в этой ситуации неправильно», – сказал Малышев.

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