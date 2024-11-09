10 ноября на «Стад Океан» состоится матч 11-го тура Лиги 1, в котором «Гавр» примет «Реймс». Оба клуба будут стремиться улучшить свои позиции в таблице, и матч обещает быть упорным.

«Гавр»

«Гавр» занимает 17-е место с 9 очками, и их результаты пока что оставляют желать лучшего. Победа над «Монпелье» в последнем туре (1:0) несколько улучшила их статистику, но за последние пять игр команда пропустила 10 голов. Лучший бомбардир «Гавра», Абдулайе Туре, забил 3 гола, однако команде не хватает стабильности в атаке и защиты. На домашнем поле «Гавр» показывает себя слабо, проигрывая три из последних пяти матчей, причем общая статистика пропущенных голов указывает на серьезные проблемы в обороне.

Последние матчи «Гавра»:

«Реймс»

«Реймс» занимает 9-е место с 14 очками, но команда переживает спад, проиграв три последних матча. Тем не менее, атакующий потенциал у «Реймса» заметен: в последних пяти матчах команда забила 9 голов. Лидер атак Кейто Накамура имеет в активе 5 голов и ведет за собой команду вперед. Однако проблема «Реймса» также в обороне – команда пропускает в каждом матче на протяжении последних 13 игр, что может стать ключевым фактором в предстоящей встрече.

Последние матчи «Реймса»:

Личные встречи

В последних очных матчах «Реймс» имеет преимущество, одержав победы в трех последних встречах. Однако на поле «Гавра» хозяева часто показывают себя неплохо, не проигрывая в восьми из девяти домашних встреч против «Реймса». Это добавляет интриги в предстоящую встречу и может быть весомым фактором в пользу «Гавра».

Последние встречи:

«Гавр» 1:2 «Реймс»

«Реймс» 1:0 «Гавр»

«Реймс» 3:0 «Гавр»

Статистика

«Гавр»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 1

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Серия пропущенных голов: 7 матчей подряд

«Реймс»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия поражений: 3 матча

Прогноз на матч «Гавр» – «Реймс»

Обе команды испытывают сложности в защите, поэтому матч может пройти с множеством голевых моментов. «Реймс» выглядит предпочтительнее, учитывая их атакующую форму и недавние победы над «Гавром». Однако «Гавр», играя на своем поле, постарается дать бой, особенно с учетом своей истории успехов против «Реймса» дома.

Рекомендации для ставок:

Победа «Реймса» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Реймса» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

Исходя из текущих форм и статистики, вероятен исход с минимальным перевесом в пользу гостей.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Реймса» за 8.00.

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