Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Гавр» – «Реймс», Лига 1, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Гавр» – «Реймс», Лига 1, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на «Стад Океан» состоится матч 11-го тура Лиги 1, в котором «Гавр» примет «Реймс». Оба клуба будут стремиться улучшить свои позиции в таблице, и матч обещает быть упорным.

    «Гавр»

    «Гавр» занимает 17-е место с 9 очками, и их результаты пока что оставляют желать лучшего. Победа над «Монпелье» в последнем туре (1:0) несколько улучшила их статистику, но за последние пять игр команда пропустила 10 голов. Лучший бомбардир «Гавра», Абдулайе Туре, забил 3 гола, однако команде не хватает стабильности в атаке и защиты. На домашнем поле «Гавр» показывает себя слабо, проигрывая три из последних пяти матчей, причем общая статистика пропущенных голов указывает на серьезные проблемы в обороне.

    Последние матчи «Гавра»:

    «Реймс»

    «Реймс» занимает 9-е место с 14 очками, но команда переживает спад, проиграв три последних матча. Тем не менее, атакующий потенциал у «Реймса» заметен: в последних пяти матчах команда забила 9 голов. Лидер атак Кейто Накамура имеет в активе 5 голов и ведет за собой команду вперед. Однако проблема «Реймса» также в обороне – команда пропускает в каждом матче на протяжении последних 13 игр, что может стать ключевым фактором в предстоящей встрече.

    Последние матчи «Реймса»:

    Личные встречи

    В последних очных матчах «Реймс» имеет преимущество, одержав победы в трех последних встречах. Однако на поле «Гавра» хозяева часто показывают себя неплохо, не проигрывая в восьми из девяти домашних встреч против «Реймса». Это добавляет интриги в предстоящую встречу и может быть весомым фактором в пользу «Гавра».

    Последние встречи:

    • «Гавр» 1:2 «Реймс»
    • «Реймс» 1:0 «Гавр»
    • «Реймс» 3:0 «Гавр»

    Статистика

    «Гавр»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 1
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Серия пропущенных голов: 7 матчей подряд

    «Реймс»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия поражений: 3 матча

    Прогноз на матч «Гавр» – «Реймс»

    Обе команды испытывают сложности в защите, поэтому матч может пройти с множеством голевых моментов. «Реймс» выглядит предпочтительнее, учитывая их атакующую форму и недавние победы над «Гавром». Однако «Гавр», играя на своем поле, постарается дать бой, особенно с учетом своей истории успехов против «Реймса» дома.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Реймса» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Реймса» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    Исходя из текущих форм и статистики, вероятен исход с минимальным перевесом в пользу гостей.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Реймса» за 8.00.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2024 12:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 