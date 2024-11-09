10 ноября на «Стад Океан» состоится матч 11-го тура Лиги 1, в котором «Гавр» примет «Реймс». Оба клуба будут стремиться улучшить свои позиции в таблице, и матч обещает быть упорным.
«Гавр»
«Гавр» занимает 17-е место с 9 очками, и их результаты пока что оставляют желать лучшего. Победа над «Монпелье» в последнем туре (1:0) несколько улучшила их статистику, но за последние пять игр команда пропустила 10 голов. Лучший бомбардир «Гавра», Абдулайе Туре, забил 3 гола, однако команде не хватает стабильности в атаке и защиты. На домашнем поле «Гавр» показывает себя слабо, проигрывая три из последних пяти матчей, причем общая статистика пропущенных голов указывает на серьезные проблемы в обороне.
Последние матчи «Гавра»:
- «Гавр» 1:0 «Монпелье»
- «Ренн» 1:0 «Гавр»
- «Гавр» 0:4 «Лион»
- «Брест» 2:0 «Гавр»
- «Гавр» 0:3 «Лилль»
«Реймс»
«Реймс» занимает 9-е место с 14 очками, но команда переживает спад, проиграв три последних матча. Тем не менее, атакующий потенциал у «Реймса» заметен: в последних пяти матчах команда забила 9 голов. Лидер атак Кейто Накамура имеет в активе 5 голов и ведет за собой команду вперед. Однако проблема «Реймса» также в обороне – команда пропускает в каждом матче на протяжении последних 13 игр, что может стать ключевым фактором в предстоящей встрече.
Последние матчи «Реймса»:
- «Тулуза» 1:0 «Реймс»
- «Реймс» 1:2 «Брест»
- «Осер» 2:1 «Реймс»
- «Реймс» 4:2 «Монпелье»
- «Анжер» 1:3 «Реймс»
Личные встречи
В последних очных матчах «Реймс» имеет преимущество, одержав победы в трех последних встречах. Однако на поле «Гавра» хозяева часто показывают себя неплохо, не проигрывая в восьми из девяти домашних встреч против «Реймса». Это добавляет интриги в предстоящую встречу и может быть весомым фактором в пользу «Гавра».
Последние встречи:
- «Гавр» 1:2 «Реймс»
- «Реймс» 1:0 «Гавр»
- «Реймс» 3:0 «Гавр»
Статистика
«Гавр»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 1
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
- Серия пропущенных голов: 7 матчей подряд
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия поражений: 3 матча
Прогноз на матч «Гавр» – «Реймс»
Обе команды испытывают сложности в защите, поэтому матч может пройти с множеством голевых моментов. «Реймс» выглядит предпочтительнее, учитывая их атакующую форму и недавние победы над «Гавром». Однако «Гавр», играя на своем поле, постарается дать бой, особенно с учетом своей истории успехов против «Реймса» дома.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Реймса» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Реймса» за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет
Исходя из текущих форм и статистики, вероятен исход с минимальным перевесом в пользу гостей.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Реймса» за 8.00.
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