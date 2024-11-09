10 ноября на стадионе «Адзурри д’Италия» «Аталанта» примет «Удинезе» в рамках 12-го тура Серии А. Ожидается противостояние атакующей мощи и стремления к победе обеих команд, хотя «Аталанта» явно выглядит фаворитом.
«Аталанта»
«Аталанта» занимает 3-е место с 22 очками и показывает уверенную форму. Команда одержала пять побед подряд, включая впечатляющую победу над «Наполи» (3:0). Матео Ретеги ведeт команду с 11 голами в 16 матчах. В последних пяти играх «Аталанта» забила 13 голов и пропустила лишь один. Подопечные Джан Пьеро Гасперини обладают мощной атакой и надeжной обороной, что делает их сильным соперником для любой команды Серии А.
Последние матчи «Аталанты»:
- «Штутгарт» 0:2 «Аталанта» (Лига чемпионов)
- «Наполи» 0:3 «Аталанта»
- «Аталанта» 2:0 «Монца»
- «Аталанта» 6:1 «Верона»
- «Аталанта» 0:0 «Селтик» (Лига чемпионов)
«Удинезе»
«Удинезе» занимает 8-е место с 16 очками. В последних играх команда выступает нестабильно, потерпев поражения от «Ювентуса» (0:2) и «Венеции» (2:3). Лучший бомбардир команды – Лоренцо Лукка, который забил 6 голов в 13 матчах. Команда не может найти стабильный баланс между атакой и обороной, пропуская в среднем 1.20 гола за матч в последних играх. Особенно сложно «Удинезе» даются выездные матчи – три последние выездные игры команда проиграла.
Последние матчи «Удинезе»:
- «Удинезе» 0:2 «Ювентус»
- «Венеция» 3:2 «Удинезе»
- «Удинезе» 2:0 «Кальяри»
- «Милан» 1:0 «Удинезе»
- «Удинезе» 1:0 «Лечче»
Личные встречи
В последних 13 встречах «Аталанта» не проигрывала «Удинезе», что говорит о еe превосходстве в очных противостояниях. Особенно показательны матчи на домашнем поле «Аталанты», где они добились успеха в большинстве случаев. Этот статистический факт подкрепляет уверенность команды в своих силах, особенно в условиях, когда «Аталанта» демонстрирует отличную форму.
Последние встречи:
- «Аталанта» 2:0 «Удинезе»
- «Удинезе» 1:1 «Аталанта»
- «Аталанта» 0:0 «Удинезе»
- «Удинезе» 2:2 «Аталанта»
- «Удинезе» 2:6 «Аталанта»
Статистика
«Аталанта»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 13
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 1
- Серия побед: 5 матчей
«Удинезе»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия поражений в гостевых матчах: 3 подряд
Прогноз на матч «Аталанта» – «Удинезе»
Учитывая текущую форму «Аталанты», еe сильные атакующие и оборонительные показатели, команда выглядит фаворитом этого матча. «Удинезе» в последнее время испытывает проблемы в защите и на выезде, поэтому ожидается, что «Аталанта» сможет продолжить свою победную серию. Важную роль сыграет высокий темп атаки хозяев, который «Удинезе» будет сложно сдерживать.
Рекомендации для ставок:
- Победа Аталанты – коэффициент 1.45
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Аталанты» за коэффициент 1.45.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа «Аталанты» с результатом 3:0.
Рекомендация: 3:0 в пользу «Аталанты» за 10.00.
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