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    • «Аталанта» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

    «Аталанта» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

    Аталанта
    10.11.2024, воскресенье, 14:30
    Италия. Серия А, 12 тур
    2 : 1
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Удинезе
    56' М. Пашалич
    60' И. Туре (АГ)
    45+3' А. Камара
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Аталанта
    29
    Марко Карнесекки
    ВР
    22
    Маттео Руджери
    ЛЗ
    3
    Одилон Коссуну
    ЦЗ
    4
    Исак Хин
    ЦЗ
    19
    Берат Джимсити
    ЦЗ
    77
    Давиде Дзаппакоста
    ПЗ
    15
    Мартен де Рон
    (К) ОП
    8
    Марио Пашалич
    АП
    24
    Лазар Самарджич
    АП
    11
    Адемола Лукман
    ЦФ
    32
    Матео Ретеги
    ЦФ
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Удинезе
    40
    Мадука Окойе
    ВР
    11
    Ассан Камара
    ЛЗ
    95
    Исаак Туре
    ЦЗ
    29
    Яка Бийол
    ЦЗ
    30
    Лаутаро Джаннетти
    ЦЗ
    19
    Кингсли Эхизибуе
    ПЗ
    25
    Йеспер Карлстрем
    ОП
    8
    Занди Ловрич
    ЦП
    5
    Мартин Пайеро
    ЦП
    10
    Флориан Товен
    (К) ПВ
    9
    Кейнан Дэвис
    ЦФ
    Главный тренер
    Коста Руньяич
    Аталанта
    31
    Франческо Росси
    ВР
    28
    Руй Патрисиу
    ВР
    2
    Рафаэл Толой
    ЦЗ
    5
    Бен Годфри
    ЦЗ
    16
    Раоуль Белланова
    ПЗ
    6
    Сулемана
    ОП
    44
    Марко Брешианини
    ЦП
    13
    Эдерсон
    ЦП
    10
    Николо Дзаньоло
    АП
    7
    Хуан Куадрадо
    ПП
    48
    Ваня Влахович
    ЛВ
    27
    Марко Палестра
    ПВ
    Удинезе
    93
    Даниэле Паделли
    ВР
    90
    Рэзван Сава
    ВР
    33
    Джордан Земура
    ЛЗ
    23
    Энсо Эбосс
    ЛЗ
    31
    Томас Кристенсен
    ЦЗ
    4
    Джеймс Абанква
    ЦЗ
    27
    Кристиан Кабаселе
    ЦЗ
    14
    Артюр Атта
    ОП
    32
    Юрген Эккеленкамп
    ЦП
    6
    Ойер Саррага
    ЦП
    22
    Бреннер
    ЦФ
    21
    Iker Bravo
    ЦФ
    77
    R. Modesto
    ЦФ
    17
    Лоренцо Лукка
    ЦФ
    3-3-2-2
    29
    Карнесекки
    3
    Коссуну
    4
    Хин
    19
    Джимсити
    22
    Руджери
    15
    де Рон
    77
    Дзаппакоста
    24
    Самарджич
    8
    Пашалич
    32
    Ретеги
    11
    Лукман
    3-3-2-1-1
    40
    Окойе
    95
    Туре
    29
    Бийол
    30
    Джаннетти
    19
    Эхизибуе
    25
    Карлстрем
    11
    Камара
    8
    Ловрич
    5
    Пайеро
    10
    Товен
    9
    Дэвис
    77
    Дзаппакоста
    16
    Белланова
    16
    Белланова
    77
    Дзаппакоста
    24
    Самарджич
    44
    Брешианини
    44
    Брешианини
    24
    Самарджич
    19
    Джимсити
    13
    Эдерсон
    13
    Эдерсон
    19
    Джимсити
    32
    Ретеги
    10
    Дзаньоло
    10
    Дзаньоло
    32
    Ретеги
    Дзаньоло
    7
    Куадрадо
    7
    Куадрадо
    Дзаньоло
    11
    Камара
    33
    Земура
    33
    Земура
    11
    Камара
    30
    Джаннетти
    4
    Абанква
    4
    Абанква
    30
    Джаннетти
    8
    Ловрич
    6
    Саррага
    6
    Саррага
    8
    Ловрич
    9
    Дэвис
    21
    21
    9
    Дэвис
    10
    Товен
    17
    Лукка
    17
    Лукка
    10
    Товен
    Остались в запасе
    Аталанта
    Удинезе
    31
    Франческо Росси
    ВР
    28
    Руй Патрисиу
    ВР
    2
    Рафаэл Толой
    ЦЗ
    5
    Бен Годфри
    ЦЗ
    6
    Сулемана
    ОП
    48
    Ваня Влахович
    ЛВ
    27
    Марко Палестра
    ПВ
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    93
    Даниэле Паделли
    ВР
    90
    Рэзван Сава
    ВР
    23
    Энсо Эбосс
    ЛЗ
    31
    Томас Кристенсен
    ЦЗ
    27
    Кристиан Кабаселе
    ЦЗ
    14
    Артюр Атта
    ОП
    32
    Юрген Эккеленкамп
    ЦП
    22
    Бреннер
    ЦФ
    77
    R. Modesto
    ЦФ
    Главный тренер
    Коста Руньяич
    Остались в запасе
    31
    Франческо Росси
    ВР
    28
    Руй Патрисиу
    ВР
    2
    Рафаэл Толой
    ЦЗ
    5
    Бен Годфри
    ЦЗ
    6
    Сулемана
    ОП
    48
    Ваня Влахович
    ЛВ
    27
    Марко Палестра
    ПВ
    Остались в запасе
    93
    Даниэле Паделли
    ВР
    90
    Рэзван Сава
    ВР
    23
    Энсо Эбосс
    ЛЗ
    31
    Томас Кристенсен
    ЦЗ
    27
    Кристиан Кабаселе
    ЦЗ
    14
    Артюр Атта
    ОП
    32
    Юрген Эккеленкамп
    ЦП
    22
    Бреннер
    ЦФ
    77
    R. Modesto
    ЦФ
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Главный тренер
    Коста Руньяич
    Статистика матча Аталанта - Удинезе
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    10
    11
    Удары в створ
    3
    6
    Владение мячом %
    54
    46
    Желтые карточки
    1
    1
    Угловые удары
    4
    5
    Нарушения
    10
    12
    Офсайды
    2
    0
    Количество передач
    425
    365
    Сейвы
    5
    2
    Точность передач %
    76
    73
    Удары мимо ворот
    4
    3
    Блокированные удары
    3
    2
    Удары из пределов штрафной
    9
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    1
    4
    xG (ожидаемые голы)
    1.01
    0.92
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Удинезе», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 14:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Удинезе»

    «Аталанта» – «Удинезе» смотреть онлайн 10 октября

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    Прогноз на точный счет матча «Аталанта» – «Удинезе», Серия А Италии, 10 ноября 2024 года
    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2024 13:29
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