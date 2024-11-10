Аталанта
10.11.2024, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 12 тур
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
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Удинезе
56' М. Пашалич
60' И. Туре (АГ)
45+3' А. Камара
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
22
Маттео Руджери
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
8
Марио Пашалич
АП
24
Лазар Самарджич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
29
Яка Бийол
ЦЗ
30
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
25
Йеспер Карлстрем
ОП
8
Занди Ловрич
ЦП
5
Мартин Пайеро
ЦП
10
Флориан Товен
(К) ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
28
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Бен Годфри
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
6
Сулемана
ОП
44
Марко Брешианини
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
48
Ваня Влахович
ЛВ
27
Марко Палестра
ПВ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
23
Энсо Эбосс
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
4
Джеймс Абанква
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
22
Бреннер
ЦФ
21
Iker Bravo
ЦФ
77
R. Modesto
ЦФ
17
Лоренцо Лукка
ЦФ
3-3-2-2
29
Карнесекки
3
Коссуну
4
Хин
19
Джимсити
22
Руджери
15
де Рон
77
Дзаппакоста
24
Самарджич
8
Пашалич
32
Ретеги
11
Лукман
3-3-2-1-1
40
Окойе
95
Туре
29
Бийол
30
Джаннетти
19
Эхизибуе
25
Карлстрем
11
Камара
8
Ловрич
5
Пайеро
10
Товен
9
Дэвис
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
24
Самарджич
44
Брешианини
44
Брешианини
24
Самарджич
19
Джимсити
13
Эдерсон
13
Эдерсон
19
Джимсити
32
Ретеги
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
32
Ретеги
Дзаньоло
7
Куадрадо
7
Куадрадо
Дзаньоло
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
30
Джаннетти
4
Абанква
4
Абанква
30
Джаннетти
8
Ловрич
6
Саррага
6
Саррага
8
Ловрич
9
Дэвис
21
21
9
Дэвис
10
Товен
17
Лукка
17
Лукка
10
Товен
Остались в запасе
Аталанта
Удинезе
31
Франческо Росси
ВР
28
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Бен Годфри
ЦЗ
6
Сулемана
ОП
48
Ваня Влахович
ЛВ
27
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
23
Энсо Эбосс
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
22
Бреннер
ЦФ
77
R. Modesto
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
28
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Бен Годфри
ЦЗ
6
Сулемана
ОП
48
Ваня Влахович
ЛВ
27
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
23
Энсо Эбосс
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
22
Бреннер
ЦФ
77
R. Modesto
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Аталанта - Удинезе
1
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Удинезе», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
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