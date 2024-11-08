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    • Прогноз на точный счет матча «Ливерпуль» – «Астон Вилла», Премьер-лига, 9 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ливерпуль» – «Астон Вилла», Премьер-лига, 9 ноября 2024 года

    9 ноября на «Энфилде» «Ливерпуль» примет «Астон Виллу» в рамках 11-го тура Премьер-лиги. Лидер текущего сезона встретится с клубом, который в последнее время испытывает трудности. Игра обещает быть зрелищной, учитывая атакующие способности обеих команд.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занимает первое место в Премьер-лиге с 25 очками, имея мощное преимущество в атаке и лучшую разницу мячей в турнире (+13). Луис Диас Маруланда, лучший бомбардир клуба с 9 голами, остается ключевой фигурой в атаке. Команда не проигрывает уже шесть матчей подряд, а также демонстрирует отличную результативность: 12 голов за последние пять игр. На домашнем стадионе «Ливерпуль» играет уверенно и стабильно, что делает их явными фаворитами в предстоящем матче.

    Последние матчи «Ливерпуля»:

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» занимает 6-е место с 18 очками и в последних матчах демонстрирует нестабильные результаты, проиграв три игры подряд. Лучший бомбардир команды Джон Дуран с 8 голами также играет важную роль, но команда испытывает трудности в обороне, пропустив 8 голов за последние пять матчей. В выездных матчах «Астон Вилла» не показывает выдающихся результатов, что делает предстоящую игру на «Энфилде» еще более сложной задачей.

    Последние матчи «Астон Виллы»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Ливерпуль» доминирует, не проигрывая в восьми матчах подряд против «Астон Виллы». В последней игре на «Энфилде» команда одержала уверенную победу (3:0). В целом «Ливерпуль» стабильно забивает «Астон Вилле», что подтверждает и история личных встреч.

    Последние встречи:

    • «Астон Вилла» 3:3 «Ливерпуль»
    • «Ливерпуль» 3:0 «Астон Вилла»
    • «Ливерпуль» 1:1 «Астон Вилла»

    Статистика

    «Ливерпуль»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия матчей с забитыми голами: 12 матчей подряд

    «Астон Вилла»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия пропущенных голов: 4 матча подряд

    Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Астон Вилла»

    «Ливерпуль» выглядит сильнее как по результатам, так и по текущей форме. Стабильная результативность и надeжность в защите дают команде значительное преимущество над ослабленной «Астон Виллой», которая проиграла в последних играх. Ожидается, что «Ливерпуль» доминирует на домашнем поле, а «Астон Вилла» может рассчитывать на один забитый мяч в качестве утешения.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65

    Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с результатом 3:1.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Ливерпуля» за 10.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2024 10:41
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