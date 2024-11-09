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  • «Ливерпуль» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

«Ливерпуль» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

9 ноября 2024, 20:50
Ливерпуль
09.11.2024, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
20' Д. Нуньес 84' М. Салах
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
(К) ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-3-2-1
1
Келлехер
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
14
Диас
10
Салах
29
Нуньес
4-1-1-2-2
1
Мартинес
15
Конса
34
Карлос
14
Торрес
12
Динь
24
Онана
18
Тилеманс
41
Рэмзи
17
Роджерс
17
Бэйли
11
Уоткинс
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
3
Эндо
3
Эндо
10
Мак Аллистер
21
Джонс
8
Собослаи
8
Собослаи
21
Джонс
29
Нуньес
18
Гакпо
18
Гакпо
29
Нуньес
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
24
Онана
8
Камара
8
Камара
24
Онана
41
Рэмзи
7
МакГинн
7
МакГинн
41
Рэмзи
17
Бэйли
11
Филоджин
11
Филоджин
17
Бэйли
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
Остались в запасе
Ливерпуль
Астон Вилла
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
1
Робин Ольсен
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла
3
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
11
15
Офсайды
1
1
Количество передач
609
339
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.02
1.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Астон Виллы», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль»«Астон Вилла»

«Ливерпуль» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Ливерпуль
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