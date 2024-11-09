09.11.2024, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-3-2-1
1
Келлехер
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
14
Диас
10
Салах
29
Нуньес
4-1-1-2-2
1
Мартинес
15
Конса
34
Карлос
14
Торрес
12
Динь
24
Онана
18
Тилеманс
41
Рэмзи
17
Роджерс
17
Бэйли
11
Уоткинс
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
3
Эндо
3
Эндо
10
Мак Аллистер
21
Джонс
8
Собослаи
8
Собослаи
21
Джонс
29
Нуньес
18
Гакпо
18
Гакпо
29
Нуньес
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
24
Онана
8
Камара
8
Камара
24
Онана
41
Рэмзи
7
МакГинн
7
МакГинн
41
Рэмзи
17
Бэйли
11
Филоджин
11
Филоджин
17
Бэйли
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
Остались в запасе
Ливерпуль
Астон Вилла
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
1
Робин Ольсен
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла
3
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
11
15
Офсайды
1
1
Количество передач
609
339
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.02
1.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Астон Виллы», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»