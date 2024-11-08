В субботу, 9 ноября, в 18-м туре Первой лиги сыграют «Алания» и «Арсенал». Матч пройдет во Владикавказе, начало – в 15:00 (мск).
«Алания»
Команда Спартака Гогниева набрала 17 очков и занимает предпоследнее место в Первой лиге. «Алания» добыла 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений, разница мячей – 11:17.
Последние результаты «Алания» в Первой лиге:
- 02.11.24 «Торпедо» М – «Алания» – 3:0;
- 27.10.24 «Алания» – «Чайка» – 2:3;
- 20.10.24 «Сокол» – «Алания» – 0:1.
«Арсенал»
«Арсенал» набрал 28 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Александра Сторожука добыли 6 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 15:10.
Предыдущие результаты «Арсенала» в Первой лиге:
- 02.11.24 «Сокол» – «Арсенал» – 1:0;
- 26.10.24 «Арсенал» – «Шинник» – 1:1;
- 21.10.24 «Чайка» – «Арсенал» – 2:2.
Очные встречи
- 17.08.24 «Арсенал» – «Алания» – 0:0;
- 28.04.24 «Арсенал» – «Алания» – 3:3;
- 27.10.23 «Алания» – «Арсенал» – 1:1;
- 01.05.23 «Алания» – «Арсенал» – 2:1;
- 10.10.22 «Арсенал» – «Алания» – 0:2.
Прогноз на матч «Алания» – «Арсенал»
«Алания» – неудобный соперник для «Арсенала», но нынешняя форма и результаты команд говорят не в пользу владикавказцев. Прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.83.
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