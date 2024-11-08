В субботу, 9 ноября, в 18-м туре Первой лиги сыграют «Алания» и «Арсенал». Матч пройдет во Владикавказе, начало – в 15:00 (мск).

«Алания»

Команда Спартака Гогниева набрала 17 очков и занимает предпоследнее место в Первой лиге. «Алания» добыла 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений, разница мячей – 11:17.

Последние результаты «Алания» в Первой лиге:

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 28 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Александра Сторожука добыли 6 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 15:10.

Предыдущие результаты «Арсенала» в Первой лиге:

Очные встречи

Прогноз на матч «Алания» – «Арсенал»

«Алания» – неудобный соперник для «Арсенала», но нынешняя форма и результаты команд говорят не в пользу владикавказцев. Прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.83.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!