8 ноября на стадионе ЦСК Витебский «Витебск» примет «Днепр» в рамках 28-го тура Высшей лиги Беларуси. У команд разные задачи в этом сезоне: «Витебск» стремится закрепиться в первой пятерке, в то время как «Днепр» борется за выживание в лиге.

«Витебск»

«Витебск» занимает 5-е место с 41 очком и стремится удержать высокую позицию в турнире. Команда показывает хорошую результативность, забивая 1.8 гола в среднем за матч, особенно на домашнем поле. Нападающий Карэн Варданян с 9 голами остается главным бомбардиром команды. Однако нестабильность в защите – 5 пропущенных голов в последних 5 играх – может доставить проблемы даже против менее сильного соперника. В недавних матчах «Витебск» одержал уверенные победы над «Нафтаном» и «Минском», но проиграл «Гомелю» и «Торпедо-БелАЗ», что подчеркивает их неоднозначную форму.

Последние матчи «Витебска»:

«Днепр»

«Днепр» продолжает испытывать трудности и находится в зоне вылета на 15-м месте с 15 очками. Команда не может выиграть на протяжении пяти матчей и имеет серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем по 2 гола за матч. Главный бомбардир Юрий Клочков, забивший 8 голов, пытается поддерживать команду, но его усилий явно недостаточно. «Днепр» пропускает в каждом из последних 20 матчей, что делает игру против атакующего «Витебска» сложной задачей.

Последние матчи «Днепра»:

Личные встречи

В последних встречах «Витебск» показывает уверенность против «Днепра», побеждая в 5 из 7 последних матчей. На своем поле «Витебск» традиционно играет успешно против этого соперника, что подтверждает преимущество хозяев в предстоящем поединке.

Последние встречи:

«Витебск» 2:0 «Днепр»

«Днепр» 1:2 «Витебск»

«Днепр» 0:0 «Витебск»

Статистика

«Витебск»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Домашние игры: победа в 3 из последних 5 матчей

«Днепр»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Серия без побед: 5 матчей

Прогноз на матч «Витебск» – «Днепр»

С учетом текущей формы и статистики, «Витебск» выглядит более уверенно и имеет все шансы на победу. Учитывая слабую оборону «Днепра» и их неспособность долго удерживать ворота на замке, «Витебск» может одержать уверенную победу с разницей в несколько мячей.

Рекомендации для ставок:

Победа «Витебска» – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Витебска» за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

Вполне вероятен результат в пользу хозяев с комфортной разницей в счете.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Витебска» за 6.50.

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