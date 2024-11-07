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    • Прогноз на точный счет матча «Витебск» – «Днепр», Беларусь. Высшая лига, 8 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Витебск» – «Днепр», Беларусь. Высшая лига, 8 ноября 2024 года

    8 ноября на стадионе ЦСК Витебский «Витебск» примет «Днепр» в рамках 28-го тура Высшей лиги Беларуси. У команд разные задачи в этом сезоне: «Витебск» стремится закрепиться в первой пятерке, в то время как «Днепр» борется за выживание в лиге.

    «Витебск»

    «Витебск» занимает 5-е место с 41 очком и стремится удержать высокую позицию в турнире. Команда показывает хорошую результативность, забивая 1.8 гола в среднем за матч, особенно на домашнем поле. Нападающий Карэн Варданян с 9 голами остается главным бомбардиром команды. Однако нестабильность в защите – 5 пропущенных голов в последних 5 играх – может доставить проблемы даже против менее сильного соперника. В недавних матчах «Витебск» одержал уверенные победы над «Нафтаном» и «Минском», но проиграл «Гомелю» и «Торпедо-БелАЗ», что подчеркивает их неоднозначную форму.

    Последние матчи «Витебска»:

    «Днепр»

    «Днепр» продолжает испытывать трудности и находится в зоне вылета на 15-м месте с 15 очками. Команда не может выиграть на протяжении пяти матчей и имеет серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем по 2 гола за матч. Главный бомбардир Юрий Клочков, забивший 8 голов, пытается поддерживать команду, но его усилий явно недостаточно. «Днепр» пропускает в каждом из последних 20 матчей, что делает игру против атакующего «Витебска» сложной задачей.

    Последние матчи «Днепра»:

    • «Днепр» 0:3 «Динамо Брест»
    • «Днепр» 1:1 «Торпедо-БелАЗ»
    • «Гомель» 1:1 «Днепр»
    • «Днепр» 0:3 «Нафтан»
    • «Минск» 2:2 «Днепр»

    Личные встречи

    В последних встречах «Витебск» показывает уверенность против «Днепра», побеждая в 5 из 7 последних матчей. На своем поле «Витебск» традиционно играет успешно против этого соперника, что подтверждает преимущество хозяев в предстоящем поединке.

    Последние встречи:

    • «Витебск» 2:0 «Днепр»
    • «Днепр» 1:2 «Витебск»
    • «Днепр» 0:0 «Витебск»

    Статистика

    «Витебск»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Домашние игры: победа в 3 из последних 5 матчей

    «Днепр»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Серия без побед: 5 матчей

    Прогноз на матч «Витебск» – «Днепр»

    С учетом текущей формы и статистики, «Витебск» выглядит более уверенно и имеет все шансы на победу. Учитывая слабую оборону «Днепра» и их неспособность долго удерживать ворота на замке, «Витебск» может одержать уверенную победу с разницей в несколько мячей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Витебска» – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Витебска» за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    Вполне вероятен результат в пользу хозяев с комфортной разницей в счете.

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Витебска» за 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.11.2024 10:32
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