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    • «Витебск» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

    «Витебск» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

    Витебск
    08.11.2024, пятница, 18:00
    Беларусь. Высшая лига, 28 тур
    2 : 1
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Днепр
    51' Е. Краснов
    84' E. Magloire
    38' Г. Вершинин
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Витебск
    12
    Дмитрий Харитонов
    ВР
    27
    Evgeniy Novykh
    ЦЗ
    24
    Eguedegue Magloire
    ЦЗ
    22
    Семён Егоров
    ЦЗ
    23
    Никита Наумов
    ЦЗ
    18
    Ян Скибский
    ЛП
    30
    Михаил Башилов
    ОП
    20
    Евгений Краснов
    ЦП
    55
    Дмитрий Гирс
    ПВ
    9
    Руслан Теверов
    ЦФ
    10
    Карен Варданян
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ясинский
    Днепр
    54
    Егор Генералов
    ВР
    22
    Илья Болтрушевич
    ЦЗ
    16
    Дмитрий Алисейко
    ПЗ
    66
    Антон Лукашов
    ПЗ
    21
    Глеб Вершинин
    ОП
    55
    Никита Краснов
    ЦП
    37
    Ruslan Margiev
    ЦП
    5
    Donald Dongo
    ЦП
    7
    Юрий Клочков
    АП
    69
    Красимир Капов
    ПВ
    11
    Nikolay Sobolev
    ЦФ
    Витебск
    1
    Дмитрий Гущенко
    ВР
    8
    Ян Мосесов
    ЛЗ
    2
    Евгений Гулецкий
    ЛЗ
    43
    Javokhir Utamurodov
    ЦЗ
    53
    Maksim Kuntsevich
    ЦЗ
    3
    Вепа Жумаев
    ПЗ
    25
    Вадим Ткаченко
    ОП
    7
    Роман Лисовский
    ЦП
    19
    Никита Вехтев
    ЦФ
    37
    Mark Krasnov
    ЦФ
    Днепр
    44
    Денис Садовский
    ВР
    88
    Фёдор Юркевич
    ЦЗ
    23
    Алексей Дунаев
    ЦЗ
    20
    Павел Бордуков
    ЦП
    77
    Guilherme Brito
    ЦП
    10
    Александр Александрович
    АП
    33
    Muzaffar Gurbanov
    ЦФ
    4-1-2-1-2
    12
    Харитонов
    27
    22
    Егоров
    23
    Наумов
    24
    30
    Башилов
    18
    Скибский
    20
    Краснов
    55
    Гирс
    10
    Варданян
    9
    Теверов
    3-1-3-2-1
    54
    Генералов
    66
    Лукашов
    22
    Болтрушевич
    16
    Алисейко
    21
    Вершинин
    55
    Краснов
    37
    5
    69
    Капов
    7
    Клочков
    11
    55
    Гирс
    2
    Гулецкий
    2
    Гулецкий
    55
    Гирс
    20
    Краснов
    7
    Лисовский
    7
    Лисовский
    20
    Краснов
    16
    Алисейко
    88
    Юркевич
    88
    Юркевич
    16
    Алисейко
    22
    Болтрушевич
    23
    Дунаев
    23
    Дунаев
    22
    Болтрушевич
    37
    20
    Бордуков
    20
    Бордуков
    37
    11
    77
    77
    11
    Остались в запасе
    Витебск
    Днепр
    1
    Дмитрий Гущенко
    ВР
    8
    Ян Мосесов
    ЛЗ
    43
    Javokhir Utamurodov
    ЦЗ
    53
    Maksim Kuntsevich
    ЦЗ
    3
    Вепа Жумаев
    ПЗ
    25
    Вадим Ткаченко
    ОП
    19
    Никита Вехтев
    ЦФ
    37
    Mark Krasnov
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ясинский
    44
    Денис Садовский
    ВР
    10
    Александр Александрович
    АП
    33
    Muzaffar Gurbanov
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Дмитрий Гущенко
    ВР
    8
    Ян Мосесов
    ЛЗ
    43
    Javokhir Utamurodov
    ЦЗ
    53
    Maksim Kuntsevich
    ЦЗ
    3
    Вепа Жумаев
    ПЗ
    25
    Вадим Ткаченко
    ОП
    19
    Никита Вехтев
    ЦФ
    37
    Mark Krasnov
    ЦФ
    Остались в запасе
    44
    Денис Садовский
    ВР
    10
    Александр Александрович
    АП
    33
    Muzaffar Gurbanov
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ясинский
    Статистика матча Витебск - Днепр
    2
    Желтые карточки
    0
    2

    Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Днепра», 28-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Днепр»

    «Витебск» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

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    Прогноз на точный счет матча «Витебск» – «Днепр», Беларусь. Высшая лига, 8 ноября 2024 года
    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2024 16:50
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