Витебск
08.11.2024, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Смотреть трансляцию
Днепр
51' Е. Краснов
84' E. Magloire
38' Г. Вершинин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
27
Evgeniy Novykh
ЦЗ
24
Eguedegue Magloire
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
18
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
66
Антон Лукашов
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
55
Никита Краснов
ЦП
37
Ruslan Margiev
ЦП
5
Donald Dongo
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
69
Красимир Капов
ПВ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
Витебск
1
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
53
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
25
Вадим Ткаченко
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Днепр
44
Денис Садовский
ВР
88
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
77
Guilherme Brito
ЦП
10
Александр Александрович
АП
33
Muzaffar Gurbanov
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Харитонов
27
22
Егоров
23
Наумов
24
30
Башилов
18
Скибский
20
Краснов
55
Гирс
10
Варданян
9
Теверов
3-1-3-2-1
54
Генералов
66
Лукашов
22
Болтрушевич
16
Алисейко
21
Вершинин
55
Краснов
37
5
69
Капов
7
Клочков
11
55
Гирс
2
Гулецкий
2
Гулецкий
55
Гирс
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
16
Алисейко
88
Юркевич
88
Юркевич
16
Алисейко
22
Болтрушевич
23
Дунаев
23
Дунаев
22
Болтрушевич
37
20
Бордуков
20
Бордуков
37
11
77
77
11
Остались в запасе
Витебск
Днепр
1
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
53
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
25
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
44
Денис Садовский
ВР
10
Александр Александрович
АП
33
Muzaffar Gurbanov
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
53
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
25
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Остались в запасе
44
Денис Садовский
ВР
10
Александр Александрович
АП
33
Muzaffar Gurbanov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Витебск - Днепр
2
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Днепра», 28-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Днепр»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».