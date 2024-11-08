Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Днепра», 28-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Днепр»