Во вторник, 5 ноября, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сыграют московские «Динамо» и «Локомотив». Матч пройдет в Москве, начало – в 20:45 (мск).
«Динамо» М
Команда Марцела Лички заняла 2-е место в группе A, набрав 11 очков. «Динамо» добыло 3 победы, 1 раз сыграло вничью, выиграв по пенальти и потерпело 2 поражения, разница мячей – 17:13.
Последние результаты «Динамо»:
- 01.11.24 «Динамо» М – «Ростов» – 1:1 РПЛ;
- 27.10.24 «Химки» – «Динамо» М – 3:4 РПЛ;
- 24.10.24 «Крылья Советов» – «Динамо» М – 3:6 Кубок России.
«Локомотив»
«Локомотив» набрал 17 очков и занял 1-е место в группе B. Подопечные Михаила Галактионова добыли 5 побед в основное время и 1 – в серии пенальти, разница мячей – 17:6.
Предыдущие результаты «Локомотива»:
- 02.11.24 «Локомотив» – «Рубин» – 1:0 РПЛ;
- 27.10.24 «Зенит» – «Локомотив» – 1:1 РПЛ;
- 23.10.24 «Ростов» – «Локомотив» – 2:2, пен. 7:8 Кубок России.
Очные встречи в РПЛ
- 27.07.24 «Динамо» – «Локомотив» – 3:1;
- 03.03.23 «Динамо» – «Локомотив» – 2:1;
- 21.10.23 «Локомотив» – «Динамо» – 0:0;
- 28.05.23 «Динамо» – «Локомотив» – 2:4;
- 22.10.22 «Локомотив» – «Динамо» – 1:3.
Прогноз на матч «Динамо» – «Локомотив»
Ожидаем яркой игры от обеих команд. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.65.
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