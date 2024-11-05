Во вторник, 5 ноября, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сыграют московские «Динамо» и «Локомотив». Матч пройдет в Москве, начало – в 20:45 (мск).

«Динамо» М

Команда Марцела Лички заняла 2-е место в группе A, набрав 11 очков. «Динамо» добыло 3 победы, 1 раз сыграло вничью, выиграв по пенальти и потерпело 2 поражения, разница мячей – 17:13.

Последние результаты «Динамо»:

«Локомотив»

«Локомотив» набрал 17 очков и занял 1-е место в группе B. Подопечные Михаила Галактионова добыли 5 побед в основное время и 1 – в серии пенальти, разница мячей – 17:6.

Предыдущие результаты «Локомотива»:

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Прогноз на матч «Динамо» – «Локомотив»

Ожидаем яркой игры от обеих команд. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.65.

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