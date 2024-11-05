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    • «Динамо» – «Локомотив»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 5 ноября

    «Динамо» – «Локомотив»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 5 ноября

    Во вторник, 5 ноября, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сыграют московские «Динамо» и «Локомотив». Матч пройдет в Москве, начало – в 20:45 (мск).

    «Динамо» М

    Команда Марцела Лички заняла 2-е место в группе A, набрав 11 очков. «Динамо» добыло 3 победы, 1 раз сыграло вничью, выиграв по пенальти и потерпело 2 поражения, разница мячей – 17:13.

    Последние результаты «Динамо»:

    «Локомотив»

    «Локомотив» набрал 17 очков и занял 1-е место в группе B. Подопечные Михаила Галактионова добыли 5 побед в основное время и 1 – в серии пенальти, разница мячей – 17:6.

    Предыдущие результаты «Локомотива»:

    • 02.11.24 «Локомотив» – «Рубин» – 1:0 РПЛ;
    • 27.10.24 «Зенит» – «Локомотив» – 1:1 РПЛ;
    • 23.10.24 «Ростов» – «Локомотив» – 2:2, пен. 7:8 Кубок России.

    Очные встречи в РПЛ

    • 27.07.24 «Динамо» – «Локомотив» – 3:1;
    • 03.03.23 «Динамо» – «Локомотив» – 2:1;
    • 21.10.23 «Локомотив» – «Динамо» – 0:0;
    • 28.05.23 «Динамо» – «Локомотив» – 2:4;
    • 22.10.22 «Локомотив» – «Динамо» – 1:3.

    Прогноз на матч «Динамо» – «Локомотив»

    Ожидаем яркой игры от обеих команд. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.65.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2024 09:32
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