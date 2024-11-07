Три динамовца травмировались в кубковом матче с «Локомотивом»

Пресс-служба «Динамо» сообщила о трех новых травмах по итогам дерби с «Локомотивом».

Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Локо» победил на выезде со счетом 2:1.

Далее у динамовцев матч с «Пари НН» в РПЛ.

В нем могут не принять участие Хорхе Карраскаль, Роберто Фернандес и Дмитрий Скопинцев.

«У Карраскаля рваная рана подъема левой стопы. После игры с «Локомотивом» в раздевалке Хорхе сделали первичную хирургическую обработку раны.

На следующий день игрок индивидуально работал в зале. Участие Карраскаля в матче РПЛ с «Пари НН» на данный момент под вопросом.

Информацию по Фернандесу и Скопинцеву мы предоставим позднее, после завершения всех медицинских процедур», – сказали в «Динамо».

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