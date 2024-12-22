Агент Помазуна высказался о возможном переходе вратаря в «Спартак»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы Ильи Помазуна, отреагировал на информацию о возможном переходе вратаря ЦСКА в «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые хотят подписать 28-летнего россиянина в зимнее трансферное окно.

«Со мной лично никто не связывался. Сейчас идут всякие слухи, но я не знаю ничего об интересе «Спартака» к Помазуну», – сказал Сафонов.