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    • Агент Помазуна высказался о возможном переходе вратаря в «Спартак»

    Агент Помазуна высказался о возможном переходе вратаря в «Спартак»

    Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы Ильи Помазуна, отреагировал на информацию о возможном переходе вратаря ЦСКА в «Спартак».

    Ранее сообщалось, что красно-белые хотят подписать 28-летнего россиянина в зимнее трансферное окно.

    «Со мной лично никто не связывался. Сейчас идут всякие слухи, но я не знаю ничего об интересе «Спартака» к Помазуну», – сказал Сафонов.

    • Помазун не провел ни одного матча в этом сезоне.
    • ЦСКА отстранил его после слов о возможном переходе в «Спартак».
    • Рыночная цена голкипера – 1,2 млн евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    1734885658
    Давно пора его куда-нибудь пристроить,пока что-то стоит.
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