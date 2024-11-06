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    Галактионов высказался о победе «Локомотива» над «Динамо»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча с «Динамо».

    • Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • «Локо» победил на «ВТБ Арене» со счетом 2:1.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • Ответная игра на «РЖД Арене» состоится 28 ноября.

    – Достаточно хорошая организация игры, хорошие контрвыпады, давление с нашей стороны, хотя у соперника было на день больше, чтобы отдохнуть.

    Мы довольны. Ребята, которые вышли на замену, внесли свою изюминку.

    – Гол Монтеса показался легким.

    – Мы акцентировали внимание ребят, как соперники играют при стандартах в обороне, какие зоны необходимо использовать. Сесар отлично воспользовался, тот же момент с Пиняевым.

    – Этот момент более уникальный – Сергей забил головой.

    – Это же не единоборства, он оказался в нужном месте, замкнув дальнюю штангу. Также у нас был момент, чтобы забить третий.

    В разговоре с ребятами надо сделать акцент на то, что наш менталитет и психология – не останавливаться на достигнутом, есть возможность еще забивать и двигаться вперед.

    – Есть ли недосказанность?

    – Более острые моменты у нас были, были ближе к тому, чтобы забить третий мяч. Очень хотелось бы с более спокойной душой начинать ответный матч, но сейчас мысли о завершающем матче отрезка перед паузой.

    Быстрое восстановление Батракова – это блестящая работа медицинского штаба, реабилитологов, врачей, массажистов. Он был готов начать матч с первых минут, быстро восстановился.

    Ответный матч – отдельная история. Хорошо, что добыли победу, уже есть внутренняя уверенность для команды на сегодня, не говорим про дальнейшие этапы.

    Мы движемся в правильном направлении, команда организована, хорошо готова физически и готова решать наступательные задачи.

    Все ребята объединены одной общей игровой идеей. Все друг перед другом честно работают.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2024 00:47
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