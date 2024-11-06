Галактионов рассказал об атмосфере в раздевалке «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после первого матча 1/4 финала Кубка России с «Динамо» (2:1) выразил удовлетворение результатом.

– Конечно, довольны. Одержали победу, в гостях, с хорошим соперником. Мы уже обсудили моменты, что мы были ближе к третьему мячу, сделать больший гандикап. Но ничего страшного.

Было хорошее качество игры, а отрезками очень хорошие моменты. Был хороший прессинг, выпады. Немножко не хватало каких‑то штрихов, но это рабочие моменты. Мы выглядели очень хорошо.

– Батраков – ключевой игрок для «Локомотива» сейчас?

– Ключевые ребята – все. Есть те, кто выполняют голевые действия, и вы на них обращаете больше внимания. Он [Батраков] тоже нацелен на помощь команде. То, что у нас появился такой мальчик, такой игрок, мы очень рады.

Вся команда помогает, он платит ей тем же, сумасшедшей работоспособностью, забитыми мячами. Леша на сегодняшний день заслуженно является игроком стартового состава. Но заслуга раскрытия Леши – заслуга всей команды.

Команда двигается вперед, невзирая на всевозможные течения. Мы видим, что перед каждой игрой кого‑то продают, кого‑то мы должны купить, кого‑то выставить на трансфер. У нас «чистая» раздевалка, где нет подлости, где все бьются за команду.

Голы у «Локомотива» забили Сесар Монтес (26-я минута) и Сергей Пиняев (52-я). У «Динамо» отличился Эль-Мехди Маухуб на 28-й минуте.

Ответный матч пройдет 28 ноября.

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