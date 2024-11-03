В воскресенье, 3 ноября, в 14-м туре РПЛ сыграют «Краснодар» и «Оренбург». Матч пройдет в Краснодаре, начало – в 19:45 (мск).
«Краснодар»
Команда Мурада Мусаева лидирует в РПЛ, набрав 33 очка. «Краснодар» добыл 10 побед и 3 раза сыграл вничью, разница мячей – 27:6.
Последние результаты «Краснодара»:
- 28.10.24 «Крылья Советов» – «Краснодар» – 1:2 РПЛ;
- 23.10.24 «Краснодар» – «Пари НН» – 1:2 Кубок России;
- 19.10.24 «Спартак» М – «Краснодар» – 0:3 РПЛ.
«Оренбург»
«Оренбург» набрал 8 очков и замыкает турнирную таблицу. Подопечные Владимира Слишковича добыли 1 победу, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 15:24.
Предыдущие результаты «Оренбурга»:
- 27.10.24 «Оренбург» – «Рубин» – 1:2 РПЛ;
- 23.10.24 «Оренбург» – «Химки» – 2:0 Кубок России;
- 20.10.24 «Оренбург» – «Крылья Советов» – 2:2 РПЛ.
Очные встречи в РПЛ
- 03.12.23 «Краснодар» – «Оренбург» – 2:1;
- 12.08.23 «Оренбург» – «Краснодар» – 0:2;
- 13.11.22 «Оренбург» – «Краснодар» – 5:1;
- 21.08.22 «Краснодар» – «Оренбург» – 2:0;
- 27.06.20 «Оренбург» – «Краснодар» – 0:3 (тех. поражение).
Прогноз на матч «Краснодар» – «Оренбург»
Лидер чемпионата принимает дома аутсайдера – кажется, что исход противостояния очевиден. Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 2.00.
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