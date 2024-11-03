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    • «Краснодар» – «Оренбург»: прогноз на матч 14 тура РПЛ, 3 ноября

    «Краснодар» – «Оренбург»: прогноз на матч 14 тура РПЛ, 3 ноября

    В воскресенье, 3 ноября, в 14-м туре РПЛ сыграют «Краснодар» и «Оренбург». Матч пройдет в Краснодаре, начало – в 19:45 (мск).

    «Краснодар»

    Команда Мурада Мусаева лидирует в РПЛ, набрав 33 очка. «Краснодар» добыл 10 побед и 3 раза сыграл вничью, разница мячей – 27:6.

    Последние результаты «Краснодара»:

    • 28.10.24 «Крылья Советов» – «Краснодар» – 1:2 РПЛ;
    • 23.10.24 «Краснодар» – «Пари НН» – 1:2 Кубок России;
    • 19.10.24 «Спартак» М – «Краснодар» – 0:3 РПЛ.

    «Оренбург»

    «Оренбург» набрал 8 очков и замыкает турнирную таблицу. Подопечные Владимира Слишковича добыли 1 победу, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 15:24.

    Предыдущие результаты «Оренбурга»:

    Очные встречи в РПЛ

    • 03.12.23 «Краснодар» – «Оренбург» – 2:1;
    • 12.08.23 «Оренбург» – «Краснодар» – 0:2;
    • 13.11.22 «Оренбург» – «Краснодар» – 5:1;
    • 21.08.22 «Краснодар» – «Оренбург» – 2:0;
    • 27.06.20 «Оренбург» – «Краснодар» – 0:3 (тех. поражение).

    Прогноз на матч «Краснодар» – «Оренбург»

    Лидер чемпионата принимает дома аутсайдера – кажется, что исход противостояния очевиден. Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 2.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2024 09:51
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