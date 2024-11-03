В воскресенье, 3 ноября, в 14-м туре РПЛ сыграют «Краснодар» и «Оренбург». Матч пройдет в Краснодаре, начало – в 19:45 (мск).

«Краснодар»

Команда Мурада Мусаева лидирует в РПЛ, набрав 33 очка. «Краснодар» добыл 10 побед и 3 раза сыграл вничью, разница мячей – 27:6.

Последние результаты «Краснодара»:

«Оренбург»

«Оренбург» набрал 8 очков и замыкает турнирную таблицу. Подопечные Владимира Слишковича добыли 1 победу, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 15:24.

Предыдущие результаты «Оренбурга»:

Очные встречи в РПЛ

Прогноз на матч «Краснодар» – «Оренбург»

Лидер чемпионата принимает дома аутсайдера – кажется, что исход противостояния очевиден. Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 2.00.

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