3 ноября на стадионе «Стадиум де Тулуз» состоится матч между «Тулузой» и «Реймсом» в рамках 10-го тура Лиги 1. Обе команды нацелены на важные очки и готовятся к боевому противостоянию.
«Тулуза»
«Тулуза» находится на 15-м месте с 9 очками. Команда улучшила свою форму после крупной победы над «Монпелье» со счетом 3:0. Шави Бабика является ключевой фигурой в атаке, забив 3 гола в 8 матчах. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в последних четырех матчах, однако пропускает часто – 7 голов в последних пяти играх.
Последние матчи «Тулузы»:
- «Монпелье» 0:3 «Тулуза»
- «Тулуза» 1:1 «Анжер»
- «Лилль» 2:1 «Тулуза»
- «Тулуза» 1:2 «Лион»
- «Брест» 2:0 «Тулуза»
«Реймс»
«Реймс» идет на 7-м месте с 14 очками, но команда потерпела поражение в последнем матче против «Бреста» (1:2). Кейто Накамура продолжает впечатлять своей результативностью, забив 5 голов в 9 матчах. «Реймс» регулярно забивает, но проблемы в обороне остаются: команда пропускала в последних 10 матчах подряд.
Последние матчи «Реймса»:
Личные встречи
«Тулуза» показывает хорошую статистику в домашних матчах против «Реймса», не проигрывая в 11 из 12 последних встреч. Однако игры между этими командами часто бывают напряженными и с переменным успехом для обеих сторон.
Последние встречи:
- «Реймс» 2:3 «Тулуза» (2024)
- «Тулуза» 1:1 «Реймс» (2023)
- «Реймс» 3:0 «Тулуза» (2023)
Статистика
«Тулуза»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
«Реймс»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Тулуза» – «Реймс»
Матч обещает быть результативным, учитывая текущую форму обеих команд. Ожидается, что команды покажут атакующий футбол, с обеих сторон будет много голевых моментов.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Ничья – коэффициент 3.40
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится результативная ничья.
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 13.00.