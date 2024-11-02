3 ноября на стадионе «Стадиум де Тулуз» состоится матч между «Тулузой» и «Реймсом» в рамках 10-го тура Лиги 1. Обе команды нацелены на важные очки и готовятся к боевому противостоянию.

«Тулуза»

«Тулуза» находится на 15-м месте с 9 очками. Команда улучшила свою форму после крупной победы над «Монпелье» со счетом 3:0. Шави Бабика является ключевой фигурой в атаке, забив 3 гола в 8 матчах. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в последних четырех матчах, однако пропускает часто – 7 голов в последних пяти играх.

Последние матчи «Тулузы»:

«Реймс»

«Реймс» идет на 7-м месте с 14 очками, но команда потерпела поражение в последнем матче против «Бреста» (1:2). Кейто Накамура продолжает впечатлять своей результативностью, забив 5 голов в 9 матчах. «Реймс» регулярно забивает, но проблемы в обороне остаются: команда пропускала в последних 10 матчах подряд.

Последние матчи «Реймса»:

Личные встречи

«Тулуза» показывает хорошую статистику в домашних матчах против «Реймса», не проигрывая в 11 из 12 последних встреч. Однако игры между этими командами часто бывают напряженными и с переменным успехом для обеих сторон.

Последние встречи:

Статистика

«Тулуза»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Реймс»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Тулуза» – «Реймс»

Матч обещает быть результативным, учитывая текущую форму обеих команд. Ожидается, что команды покажут атакующий футбол, с обеих сторон будет много голевых моментов.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Ничья – коэффициент 3.40

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится результативная ничья.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 13.00.