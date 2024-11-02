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    • Прогноз на точный счет матча «Тулуза» – «Реймс», Лига 1, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Тулуза» – «Реймс», Лига 1, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Стадиум де Тулуз» состоится матч между «Тулузой» и «Реймсом» в рамках 10-го тура Лиги 1. Обе команды нацелены на важные очки и готовятся к боевому противостоянию.

    «Тулуза»

    «Тулуза» находится на 15-м месте с 9 очками. Команда улучшила свою форму после крупной победы над «Монпелье» со счетом 3:0. Шави Бабика является ключевой фигурой в атаке, забив 3 гола в 8 матчах. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в последних четырех матчах, однако пропускает часто – 7 голов в последних пяти играх.

    Последние матчи «Тулузы»:

    • «Монпелье» 0:3 «Тулуза»
    • «Тулуза» 1:1 «Анжер»
    • «Лилль» 2:1 «Тулуза»
    • «Тулуза» 1:2 «Лион»
    • «Брест» 2:0 «Тулуза»

    «Реймс»

    «Реймс» идет на 7-м месте с 14 очками, но команда потерпела поражение в последнем матче против «Бреста» (1:2). Кейто Накамура продолжает впечатлять своей результативностью, забив 5 голов в 9 матчах. «Реймс» регулярно забивает, но проблемы в обороне остаются: команда пропускала в последних 10 матчах подряд.

    Последние матчи «Реймса»:

    Личные встречи

    «Тулуза» показывает хорошую статистику в домашних матчах против «Реймса», не проигрывая в 11 из 12 последних встреч. Однако игры между этими командами часто бывают напряженными и с переменным успехом для обеих сторон.

    Последние встречи:

    • «Реймс» 2:3 «Тулуза» (2024)
    • «Тулуза» 1:1 «Реймс» (2023)
    • «Реймс» 3:0 «Тулуза» (2023)

    Статистика

    «Тулуза»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Реймс»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Тулуза» – «Реймс»

    Матч обещает быть результативным, учитывая текущую форму обеих команд. Ожидается, что команды покажут атакующий футбол, с обеих сторон будет много голевых моментов.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Ничья – коэффициент 3.40

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится результативная ничья.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 13.00.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 11:11
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