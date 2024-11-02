3 ноября на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» «Тоттенхэм» встретится с «Астон Виллой» в рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги. Обе команды находятся в зоне претендентов на еврокубки и стремятся укрепить свои позиции в турнирной таблице.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» набрал 13 очков после 9 туров и занимает 8-е место. В последних пяти матчах команда показала нестабильные результаты: победы чередовались с поражениями. Бреннан Джонсон, лучший бомбардир «шпор» с 6 голами, продолжает быть ключевой фигурой в атаке. Команда забила 9 голов в последних пяти матчах, но при этом пропустила 6, что свидетельствует о проблемах в обороне. Дома «Тоттенхэм» выступает уверенно, выиграв последние пять матчей на своем поле, включая недавнюю победу над «Манчестер Сити» в Кубке лиги (2:1).

Последние матчи «Тоттенхэма»:

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» занимает 4-е место с 18 очками, показывая устойчивую форму и не проигрывая на протяжении последних семи матчей Премьер-лиги. Лучший бомбардир команды, Джон Дуран, на счету которого 8 голов, ведет команду вперед. В последних пяти матчах «Астон Вилла» забила 7 голов и пропустила 4, что подчеркивает их стабильность в атаке и относительно надежную оборону. На выезде команда также показывает хорошие результаты, включая недавнюю победу над «Фулхэмом» (3:1).

Последние матчи «Астон Виллы»:

Личные встречи

В последних личных встречах команды показывают весьма равные результаты, хотя «Астон Вилла» сумела одержать три победы в последних пяти матчах против «Тоттенхэма». В матчах между этими командами часто встречаются неожиданные результаты и высокая результативность.

Последние встречи:

Статистика

«Тоттенхэм»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия домашних побед: 5 матчей

«Астон Вилла»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия без поражений: 7 матчей

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Астон Вилла»

Матч обещает быть напряженным, учитывая текущую форму обеих команд. «Тоттенхэм» будет стремиться воспользоваться поддержкой домашних трибун, чтобы вернуться на победный путь. Однако «Астон Вилла» демонстрирует уверенную игру и может дать серьезный отпор. Вероятно, команды обменяются голами, и матч может завершиться результативной ничьей или минимальной победой одной из сторон.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Ничья – коэффициент 3.50

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – результативная ничья.

Рекомендация: 2:2 за 8.00.