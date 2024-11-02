Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Тоттенхэм» – «Астон Вилла», Премьер-лига, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Тоттенхэм» – «Астон Вилла», Премьер-лига, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» «Тоттенхэм» встретится с «Астон Виллой» в рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги. Обе команды находятся в зоне претендентов на еврокубки и стремятся укрепить свои позиции в турнирной таблице.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» набрал 13 очков после 9 туров и занимает 8-е место. В последних пяти матчах команда показала нестабильные результаты: победы чередовались с поражениями. Бреннан Джонсон, лучший бомбардир «шпор» с 6 голами, продолжает быть ключевой фигурой в атаке. Команда забила 9 голов в последних пяти матчах, но при этом пропустила 6, что свидетельствует о проблемах в обороне. Дома «Тоттенхэм» выступает уверенно, выиграв последние пять матчей на своем поле, включая недавнюю победу над «Манчестер Сити» в Кубке лиги (2:1).

    Последние матчи «Тоттенхэма»:

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» занимает 4-е место с 18 очками, показывая устойчивую форму и не проигрывая на протяжении последних семи матчей Премьер-лиги. Лучший бомбардир команды, Джон Дуран, на счету которого 8 голов, ведет команду вперед. В последних пяти матчах «Астон Вилла» забила 7 голов и пропустила 4, что подчеркивает их стабильность в атаке и относительно надежную оборону. На выезде команда также показывает хорошие результаты, включая недавнюю победу над «Фулхэмом» (3:1).

    Последние матчи «Астон Виллы»:

    Личные встречи

    В последних личных встречах команды показывают весьма равные результаты, хотя «Астон Вилла» сумела одержать три победы в последних пяти матчах против «Тоттенхэма». В матчах между этими командами часто встречаются неожиданные результаты и высокая результативность.

    Последние встречи:

    • «Астон Вилла» 0:4 «Тоттенхэм»
    • «Тоттенхэм» 1:2 «Астон Вилла»
    • «Астон Вилла» 2:1 «Тоттенхэм»
    • «Тоттенхэм» 0:2 «Астон Вилла»
    • «Астон Вилла» 0:4 «Тоттенхэм»

    Статистика

    «Тоттенхэм»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия домашних побед: 5 матчей

    «Астон Вилла»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия без поражений: 7 матчей

    Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Астон Вилла»

    Матч обещает быть напряженным, учитывая текущую форму обеих команд. «Тоттенхэм» будет стремиться воспользоваться поддержкой домашних трибун, чтобы вернуться на победный путь. Однако «Астон Вилла» демонстрирует уверенную игру и может дать серьезный отпор. Вероятно, команды обменяются голами, и матч может завершиться результативной ничьей или минимальной победой одной из сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Ничья – коэффициент 3.50

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – результативная ничья.

    Рекомендация: 2:2 за 8.00.

    Новости по теме
    АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Астон Виллу» (4:1) и стал самой результативной командой турнира
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2024 10:23
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 