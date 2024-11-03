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    • АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Астон Виллу» (4:1) и стал самой результативной командой турнира

    АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Астон Виллу» (4:1) и стал самой результативной командой турнира

    «Тоттенхэм» одержал крупную волевую победу над «Астон Виллой» со счетом 4:1 в матче 10-го тура чемпионата Англии.

    Бирмингемцы забили свой единственный гол в первом тайме – на 32-й минуте отличился Морган Роджерс. После перерыва лондонцы забили четырежды. Сначала счет сравнял Бреннан Джонсон на 49-й минуте. Затем дубль за 4 минуты оформил Доминик Соланке, отличившийся на 75-й и 79-й. На 90+7-й еще один мяч забил Джеймс Мэддисон.

    Всего на счету «Тоттенхэма» стало 22 забитых гола после 10 туров – больше всех в АПЛ. Лондонцы занимают 7-е место с 16 очками.

    «Астон Вилла» идет 5-й в чемпионате Англии с 18 баллами. Бирмингемцы прервали серию из 7 подряд матчей без поражений в АПЛ.

    Англия. АПЛ. 10-й тур

    Тоттенхэм – Астон Вилла – 4:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Роджерс, 32; 1:1 – Джонсон, 49; 2:1 – Соланке, 75; 3:1 – Соланке, 79; 4:1 – Мэддисон, 90+7.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2024 18:58
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