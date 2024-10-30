В УЕФА прокомментировали действия «Реала»

Высокопоставленный чиновник УЕФА высказался о ситуации с действиями «Реала» в связи с неполучением «Золотого мяча» нападающим клуба Винисиусом.
В неофициальном сообщении клуб предположил, что за решением не вручать приз бразильцу может стоять президент УЕФА Александер Чеферин.
«Если они заявляют что-то подобное, это говорит о них все. И это не заслуживает дальнейших комментариев с нашей стороны», – сказал чиновник.
- Винисиус не получил «Золотой мяч», став вторым в голосовании. Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
- Делегация «Реала» не посетила церемонию награждения.
Источник: Relevo