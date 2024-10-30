Губерниев оценил поведение «Реала» и Винисиуса из-за неполучения игроком «Золотого мяча»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о вручении «Золотого мяча».

«Реал» с самого начала вeл себя некрасиво. Они почему-то показали себя слабаками, не держали удар, даже там воздействовали на организаторов.

Если говорить откровенно, то «Золотой мяч» в равной степени, наверное, заслужили и Винисиус, и Родри. Но всe-таки чемпионат Европы, лирическая игра испанцев, Родри, который был прекрасен. Плюс ко всему он полезен своему клубу, «Манчестер Сити».

Действительно, много было футболистов «Реала» в десятке, немного голоса распылились. Однако «Реал» должен держать удар, некрасиво так себя вести. И, конечно же, великое русское «не говори гоп, пока не перепрыгнешь», касается и Винисиуса тоже.

И если уж претендуешь на высокую награду, так веди себя достойно. Это касается и команды, и футболиста. А тут все – и команда, и Винисиус – вели себя, мне кажется, странно. Поэтому пусть проигравший плачет, а «Золотой мяч» достаeтся Родри», – написал Губерниев.