Бензема поговорил с Винисиусом после того, как «Золотой мяч» достался Родри

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема высказался о вручении полузащитнику «Манчестер Сити» Родри «Золотого мяча» в 2024 году вместо вингера «Реала» Винисиуса.

«Я говорил с Винисиусом, он расстроен. И это нормально. Он заслужил выиграть «Золотой мяч».

Я ничего не имею против Родри, он хороший игрок… Но я сижу на диване, смотрю телевизор, и Родри не делает ничего, что заставило бы вас сказать «вау». Вини делал это не раз.

Я думаю, что это очень сложный момент, когда весь мир ожидает, что ты получишь «Золотой мяч», а в самом конце становится известно, что этого не будет. Винисиус – хороший парень. Он будет стараться и однажды выиграет свой «Золотой мяч», – сказал Бензема El Chiringuito.