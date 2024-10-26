АПЛ. Гол Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Саутгемптоном» (1:0)

В матче 9-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома выиграл у «Саутгемптона» – 1:0.

Единственный мяч на 5-й минуте забил Эрлинг Холанд. Для него это 11-й гол в АПЛ в нынешнем сезоне и первый за последние четыре встречи турнира.

«Манчестер Сити» на данный момент возглавил таблицу АПЛ. У команды 23 очка после 9 матчей. Следом идет «Ливерпуль» с 21 очком, который провел на 1 игру меньше.

«Саутгемптон» занимает 19-ю строчку турнирной таблицы с 1 очком. За 9 туров чемпионата команда не одержала ни одной победы.

Англия. АПЛ. 9-й тур

Манчестер Сити – Саутгемптон – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Холанд, 5.

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