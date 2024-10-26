В субботу, 26 октября, в 16-м туре Первой лиги сыграют «Тюмень» и «Енисей». Матч пройдет в Тюмени, начало – в 17:00 (мск).

«Тюмень»

Команда Игоря Меньщикова замыкает турнирную таблицу Первой лиги, набрав 6 очков. «Тюмень» добыла 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений, разница мячей – 9:24.

Последние результаты «Тюмени»:

«Енисей»

«Енисей» набрал 20 очков и занимает 9-е место. Подопечные Андрея Тихонова добыли 6 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 15:16.

Предыдущие результаты «Енисея» в Первой лиге:

Очные встречи

25.05.24 «Енисей» – «Тюмень» – 2:0;

30.07.23 «Тюмень» – «Енисей» – 1:0;

03.09.19 «Тюмень» – «Енисей» – 0:1;

29.10.17 «Тюмень» – «Енисей» – 1:1;

15.07.17 «Енисей» – «Тюмень» – 3:1.

Прогноз на матч «Тюмень» – «Енисей»

Аутсайдер со слабой игрой в атаке принимает середняка. Очные встречи команд редко получаются яркими и результативными. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.62.