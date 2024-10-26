В субботу, 26 октября, в 16-м туре Первой лиги сыграют «Тюмень» и «Енисей». Матч пройдет в Тюмени, начало – в 17:00 (мск).
«Тюмень»
Команда Игоря Меньщикова замыкает турнирную таблицу Первой лиги, набрав 6 очков. «Тюмень» добыла 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений, разница мячей – 9:24.
Последние результаты «Тюмени»:
- 21.10.24 «Тюмень» – «Торпедо» М – 0:3 Первая лига;
- 16.10.24 «Тюмень» – «Алания» – 0:0, пен. 4:3 Кубок России;
- 12.10.24 «Урал» – «Тюмень» – 1:0 Первая лига.
«Енисей»
«Енисей» набрал 20 очков и занимает 9-е место. Подопечные Андрея Тихонова добыли 6 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 15:16.
Предыдущие результаты «Енисея» в Первой лиге:
- 20.10.24 «Енисей» – «Уфа» – 1:0;
- 12.10.24 «Родина» – «Енисей» – 1:1;
- 06.10.24 «Шинник» – «Енисей» – 2:0.
Очные встречи
- 25.05.24 «Енисей» – «Тюмень» – 2:0;
- 30.07.23 «Тюмень» – «Енисей» – 1:0;
- 03.09.19 «Тюмень» – «Енисей» – 0:1;
- 29.10.17 «Тюмень» – «Енисей» – 1:1;
- 15.07.17 «Енисей» – «Тюмень» – 3:1.
Прогноз на матч «Тюмень» – «Енисей»
Аутсайдер со слабой игрой в атаке принимает середняка. Очные встречи команд редко получаются яркими и результативными. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.62.