26.10.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 16 тур
Россия. Первая лига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Тюмень
Тюмень
4-1-3-2
1
Гошев
44
Калугин
13
Петров
34
Храмцов
72
Бем
4
Кленкин
14
Кенфак
70
Марьянов
32
Кулишев
11
Карпов
24
Коротаев
3-1-3-3
50
Шамов
25
Эмерсон
3
Цесь
33
Масловский
90
Ломакин
44
Тихонов
7
Чуканов
19
Тихонов
9
Савельев
87
Мазурин
23
Ушатов
14
Кенфак
90
Мокаев
90
Мокаев
14
Кенфак
70
Марьянов
31
Ткачук
31
Ткачук
70
Марьянов
32
Кулишев
36
Воропаев
36
Воропаев
32
Кулишев
11
Карпов
10
Савинов
10
Савинов
11
Карпов
24
Коротаев
22
Косарев
22
Косарев
24
Коротаев
87
Мазурин
20
Шипунов
20
Шипунов
87
Мазурин
19
Тихонов
13
Григорьев
13
Григорьев
19
Тихонов
90
Ломакин
75
Окладников
75
Окладников
90
Ломакин
7
Чуканов
77
Самойлов
77
Самойлов
7
Чуканов
Остались в запасе
Тюмень
Енисей
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
16
Вячеслав Эргардт
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
52
Илья Петухов
ОП
Главный тренер
Игорь Меньщиков
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Амир Батырев
АП
83
Максим Лайкин
ОП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
16
Вячеслав Эргардт
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
52
Илья Петухов
ОП
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Амир Батырев
АП
83
Максим Лайкин
ОП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Тюмень - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Енисея», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «Енисей»
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Источник: «Бомбардир»