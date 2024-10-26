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  • «Тюмень» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

«Тюмень» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

26 октября 2024, 15:50
Тюмень
26.10.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Енисей
10' М. Храмцов 23' М. Храмцов 82' Д. Ткачук 86' И. Мокаев
38' Д. Тихонов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
19
Денис Тихонов
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Тюмень
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
4-1-3-2
1
Гошев
44
Калугин
13
Петров
34
Храмцов
72
Бем
4
Кленкин
14
Кенфак
70
Марьянов
32
Кулишев
11
Карпов
24
Коротаев
3-1-3-3
50
Шамов
25
Эмерсон
3
Цесь
33
Масловский
90
Ломакин
44
Тихонов
7
Чуканов
19
Тихонов
9
Савельев
87
Мазурин
23
Ушатов
14
Кенфак
90
Мокаев
90
Мокаев
14
Кенфак
70
Марьянов
31
Ткачук
31
Ткачук
70
Марьянов
32
Кулишев
36
Воропаев
36
Воропаев
32
Кулишев
11
Карпов
10
Савинов
10
Савинов
11
Карпов
24
Коротаев
22
Косарев
22
Косарев
24
Коротаев
87
Мазурин
20
Шипунов
20
Шипунов
87
Мазурин
19
Тихонов
13
Григорьев
13
Григорьев
19
Тихонов
90
Ломакин
75
Окладников
75
Окладников
90
Ломакин
7
Чуканов
77
Самойлов
77
Самойлов
7
Чуканов
Остались в запасе
Тюмень
Енисей
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
16
Вячеслав Эргардт
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
52
Илья Петухов
ОП
Главный тренер
Игорь Меньщиков
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Амир Батырев
АП
83
Максим Лайкин
ОП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
16
Вячеслав Эргардт
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
52
Илья Петухов
ОП
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Амир Батырев
АП
83
Максим Лайкин
ОП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Тюмень - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Енисея», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «Енисей»

«Тюмень» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Енисей Тюмень
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