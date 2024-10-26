Геркус порекомендовал реформировать Фонбет Кубок России

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус предложил изменить существующий формат Фонбет Кубка России.
«Абсолютно согласен с необходимостью реформы групповой стадии Кубка России.
16 команд РПЛ многовато и лишено смысла.
Можно сделать например так.
Четыре команды, занявшие в Первой лиге топ-4 места среди тех, кто не получил повышение в классе, играют в групповом этапе.
Таким образом, в Первой лиге появится еще одна интрига: занять место, дающее право играть в групповом этапе КР.
А четыре «нижние» команды РПЛ отправятся в Путь регионов и прекрасно там проведут время», – написал Геркус.
- В нынешнем формате Кубок проводится с 2022 года.
- С тех пор турнир брали ЦСКА и «Зенит».
- Сейчас групповой этап закончен, в ноябре стартует плей-офф Пути РПЛ.