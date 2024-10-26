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    Геркус порекомендовал реформировать Фонбет Кубок России

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус предложил изменить существующий формат Фонбет Кубка России.

    ​«Абсолютно согласен с необходимостью реформы групповой стадии Кубка России.

    16 команд РПЛ многовато и лишено смысла.

    Можно сделать например так.

    Четыре команды, занявшие в Первой лиге топ-4 места среди тех, кто не получил повышение в классе, играют в групповом этапе.

    Таким образом, в Первой лиге появится еще одна интрига: занять место, дающее право играть в групповом этапе КР.

    А четыре «нижние» команды РПЛ отправятся в Путь регионов и прекрасно там проведут время», – написал Геркус.

    • В нынешнем формате Кубок проводится с 2022 года.
    • С тех пор турнир брали ЦСКА и «Зенит».
    • Сейчас групповой этап закончен, в ноябре стартует плей-офф Пути РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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