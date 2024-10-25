26 октября 2024 года на стадионе «Болларт-Делелис» состоится матч девятого тура Лиги 1, в котором «Ланс» примет «Лилль». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и стремятся укрепить свои позиции в чемпионате.

«Ланс»

«Ланс» занимает 5-е место в Лиге 1 с 14 очками после 8 туров. Команда демонстрирует стабильность, не проигрывая в 11 последних матчах чемпионата. В последних пяти матчах «Ланс» забил 5 голов и пропустил всего 3, что подчеркивает их надeжную оборону. Пшемыслав Франковски, лучший бомбардир команды, забил 3 гола в 10 матчах и будет ключевым игроком в этом противостоянии.

Последние матчи «Ланса»:

«Лилль»

«Лилль» занимает 4-е место с 14 очками и показывает хорошую форму, не проигрывая в последних четырех матчах чемпионата. Команда отличается сильной атакой и обороной – в последних пяти играх они забили 9 голов и пропустили всего 2. Джонатан Дэвид, забивший 11 голов в 14 матчах, является главным бомбардиром и представляет наибольшую угрозу для соперника.

Последние матчи «Лилля»:

Личные встречи

В личных встречах команды показывают равные результаты. «Ланс» не проигрывает дома в 5 из 7 последних матчей против «Лилля», однако «Лилль» также стабильно набирает очки в выездных встречах, не проигрывая в 8 из 10 последних матчей против этого соперника в Лиге 1.

Последние личные встречи:

«Лилль» 2:1 «Ланс»

«Ланс» 1:1 «Лилль»

«Ланс» 1:1 «Лилль»

Статистика

«Ланс»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

5 голов в последних 5 матчах

Пропущено 3 гола в последних 5 матчах

«Лилль»

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

9 голов в последних 5 матчах

Пропущено 2 гола в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Ланс» – «Лилль»

Ожидается упорный матч, так как обе команды демонстрируют хорошую оборону и стабильную игру в атаке. «Ланс», играя на своем поле, имеет небольшое преимущество, однако «Лилль» показывает более сильные результаты на выезде. Исходя из статистики, можно ожидать равную борьбу с возможной ничьей или минимальной победой одной из команд.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.20

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

Прогноз на точный счет

Учитывая оборонительные показатели обеих команд и их недавние встречи, наиболее вероятным исходом выглядит ничья со счетом 1:1.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.