26 октября 2024 года на стадионе «Болларт-Делелис» состоится матч девятого тура Лиги 1, в котором «Ланс» примет «Лилль». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и стремятся укрепить свои позиции в чемпионате.
«Ланс»
«Ланс» занимает 5-е место в Лиге 1 с 14 очками после 8 туров. Команда демонстрирует стабильность, не проигрывая в 11 последних матчах чемпионата. В последних пяти матчах «Ланс» забил 5 голов и пропустил всего 3, что подчеркивает их надeжную оборону. Пшемыслав Франковски, лучший бомбардир команды, забил 3 гола в 10 матчах и будет ключевым игроком в этом противостоянии.
Последние матчи «Ланса»:
- «Сент-Этьен» 0:2 «Ланс»
- «Страсбур» 2:2 «Ланс»
- «Ланс» 0:0 «Ницца»
- «Ренн» 1:1 «Ланс»
- «Ланс» 0:0 «Лион»
«Лилль»
«Лилль» занимает 4-е место с 14 очками и показывает хорошую форму, не проигрывая в последних четырех матчах чемпионата. Команда отличается сильной атакой и обороной – в последних пяти играх они забили 9 голов и пропустили всего 2. Джонатан Дэвид, забивший 11 голов в 14 матчах, является главным бомбардиром и представляет наибольшую угрозу для соперника.
Последние матчи «Лилля»:
- «Атлетико» 1:3 «Лилль»
- «Монако» 0:0 «Лилль»
- «Лилль» 2:1 «Тулуза»
- «Лилль» 1:0 «Реал Мадрид»
- «Гавр» 0:3 «Лилль»
Личные встречи
В личных встречах команды показывают равные результаты. «Ланс» не проигрывает дома в 5 из 7 последних матчей против «Лилля», однако «Лилль» также стабильно набирает очки в выездных встречах, не проигрывая в 8 из 10 последних матчей против этого соперника в Лиге 1.
Последние личные встречи:
- «Лилль» 2:1 «Ланс»
- «Ланс» 1:1 «Лилль»
- «Ланс» 1:1 «Лилль»
Статистика
«Ланс»
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- 5 голов в последних 5 матчах
- Пропущено 3 гола в последних 5 матчах
«Лилль»
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- 9 голов в последних 5 матчах
- Пропущено 2 гола в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Ланс» – «Лилль»
Ожидается упорный матч, так как обе команды демонстрируют хорошую оборону и стабильную игру в атаке. «Ланс», играя на своем поле, имеет небольшое преимущество, однако «Лилль» показывает более сильные результаты на выезде. Исходя из статистики, можно ожидать равную борьбу с возможной ничьей или минимальной победой одной из команд.
Рекомендации для ставок:
- Ничья – коэффициент 3.20
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.
Прогноз на точный счет
Учитывая оборонительные показатели обеих команд и их недавние встречи, наиболее вероятным исходом выглядит ничья со счетом 1:1.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.