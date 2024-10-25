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    • Прогноз на точный счет матча «Ланс» – «Лилль», Лига 1, 26 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ланс» – «Лилль», Лига 1, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года на стадионе «Болларт-Делелис» состоится матч девятого тура Лиги 1, в котором «Ланс» примет «Лилль». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и стремятся укрепить свои позиции в чемпионате.

    «Ланс»

    «Ланс» занимает 5-е место в Лиге 1 с 14 очками после 8 туров. Команда демонстрирует стабильность, не проигрывая в 11 последних матчах чемпионата. В последних пяти матчах «Ланс» забил 5 голов и пропустил всего 3, что подчеркивает их надeжную оборону. Пшемыслав Франковски, лучший бомбардир команды, забил 3 гола в 10 матчах и будет ключевым игроком в этом противостоянии.

    Последние матчи «Ланса»:

    «Лилль»

    «Лилль» занимает 4-е место с 14 очками и показывает хорошую форму, не проигрывая в последних четырех матчах чемпионата. Команда отличается сильной атакой и обороной – в последних пяти играх они забили 9 голов и пропустили всего 2. Джонатан Дэвид, забивший 11 голов в 14 матчах, является главным бомбардиром и представляет наибольшую угрозу для соперника.

    Последние матчи «Лилля»:

    Личные встречи

    В личных встречах команды показывают равные результаты. «Ланс» не проигрывает дома в 5 из 7 последних матчей против «Лилля», однако «Лилль» также стабильно набирает очки в выездных встречах, не проигрывая в 8 из 10 последних матчей против этого соперника в Лиге 1.

    Последние личные встречи:

    • «Лилль» 2:1 «Ланс»
    • «Ланс» 1:1 «Лилль»
    • «Ланс» 1:1 «Лилль»

    Статистика

    «Ланс»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • 5 голов в последних 5 матчах
    • Пропущено 3 гола в последних 5 матчах

    «Лилль»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • 9 голов в последних 5 матчах
    • Пропущено 2 гола в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Ланс» – «Лилль»

    Ожидается упорный матч, так как обе команды демонстрируют хорошую оборону и стабильную игру в атаке. «Ланс», играя на своем поле, имеет небольшое преимущество, однако «Лилль» показывает более сильные результаты на выезде. Исходя из статистики, можно ожидать равную борьбу с возможной ничьей или минимальной победой одной из команд.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.20
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая оборонительные показатели обеих команд и их недавние встречи, наиболее вероятным исходом выглядит ничья со счетом 1:1.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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